Siemens получил чистую прибыль ниже прогноза в I финквартале

Крупнейший в Европе промышленный конгломерат Siemens AG сократил чистую прибыль в первом квартале текущего финансового года (октябрь-декабрь 2018 года) на 49% из-за ухудшения показателей в сфере машиностроения для энергетики и газовой отрасли.

Как сообщается в пресс-релизе германской компании, ее чистая прибыль за три месяца, завершившихся 31 декабря, опустилась до 1,12 млрд евро с 2,2 млрд евро за аналогичный период годом ранее.

Выручка Siemens в прошедшем квартале повысилась на 1% - до 20,12 млрд евро.

Скорректированная операционная прибыль промышленных подразделений уменьшилась на 6%, до 2,07 млрд евро. Аналитики в среднем прогнозировали ее на уровне 2,15 млрд евро.

Рентабельность этих подразделений равнялась 10,2% и была меньше ожиданий рынка (10,4%.

Компания получила заказы на сумму 25,2 млрд евро, на 12% больше, чем за тот же период прошлого года.

В департаменте Power and Gas, поставляющем решения для нефтегазовой отрасли, энергетики и промышленности, компания Siemens зафиксировала снижение выручки на 9%, до 2,86 млрд евро, скорректированной прибыли (EBITA) - на 50%, до 119 млн евро.

В области управления электроэнергией (Energy Management) выручка не изменилась, скорректированная EBITA упала на 46%, до 101 млн евро. Подразделение транспортного машиностроения (Mobility) снизило выручку на 1%, прибыль - на 5%.

Вместе с тем в сфере строительных технологий выручка увеличилась на 2%, но прибыль сократилась на 10%.

Siemens отмечает сохраняющееся улучшение показателей подразделения программных решений и технологий (Digital Factory) в большинстве регионов, в том числе рост выручки выше 10% в Китае. В целом, выручка Digital Factory поднялась на 7%, до 3,2 млрд евро, прибыль - на 6%, до 646 млн евро. Digital Factory сейчас самое прибыльное и рентабельное подразделение холдинга.

В 2019 фингоду Siemens ожидает умеренного роста выручки без учета валютных колебаний и изменений в портфеле активов. Кроме того, компания рассчитывает, что рентабельность промышленных подразделений составит от 11% до 12%, а чистая прибыль на акцию - от 6,3 до 7 евро по сравнению с 7,12 евро на акцию годом ранее. В 2018 фингоду Siemens зафиксировала единовременную прибыль от продажи долей в компаниях Atos и OSRAM Licht на уровне 1,87 евро на акцию. Без учета этого и других разовых факторов прибыль на акцию в прошлом фингоду составляла 6,01 евро.

Акции Siemens подешевели на 17,5% на торгах во Франкфурте с начала 2019 года. Капитализация компании составляет около 85 млрд евро.