В США на 67 году жизни скончался певец Джеймс Ингрэм

Известный американский певец Джеймс Ингрэм, неоднократный лауреат премии "Грэмми", скончался в США в возрасте 66 лет, сообщает в среду газета The Independent.
Дж.Ингрэм, родившийся в американском штате Огайо в 1952 году, умер 29 января в Лос-Анджелесе.
Точная причина смерти R&B-исполнителя не раскрывается, однако издание TMZ отмечает что певец мог страдать от рака мозга.
За свою карьеру он 14 раз был номинирован на премию "Грэмми" и дважды стале ее лауреатом - в 1984 и 1985 гг. Также Дж.Ингрэм дважды номинировался на "Оскар" и "Золотой Глобус" как автор лучшей песни к кинофильму.
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