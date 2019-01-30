Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9448 RUR   0.0258 GBR   2.2248 TRY   0.3198

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.31 1.32 Brent 61.32 1.39

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 10° 1 Фев 2 Фев

Дальнее зарубежье 30.01.2019 14:42

В США на 67 году жизни скончался певец Джеймс Ингрэм

Известный американский певец Джеймс Ингрэм, неоднократный лауреат премии "Грэмми", скончался в США в возрасте 66 лет, сообщает в среду газета The Independent.

Дж.Ингрэм, родившийся в американском штате Огайо в 1952 году, умер 29 января в Лос-Анджелесе.

Точная причина смерти R&B-исполнителя не раскрывается, однако издание TMZ отмечает что певец мог страдать от рака мозга.

За свою карьеру он 14 раз был номинирован на премию "Грэмми" и дважды стале ее лауреатом - в 1984 и 1985 гг. Также Дж.Ингрэм дважды номинировался на "Оскар" и "Золотой Глобус" как автор лучшей песни к кинофильму.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ПЕВЕЦ, КОНЧИНА


Похожие новости


Трамп хочет пригласить Андреа Бочелли выступить на своей инаугурации - газета В США в возрасте 80 лет умер певец Билли Пол Певец Принс за несколько дней до смерти был госпитализирован с передозировкой наркотиков Джастина Бибера подозревают в попытке ограбления в Лос-Анджелесе В Баку выступит с концертом популярный американский певец Майкл Болтон Певец Лепс может обжаловать решение США о введении против него санкций - Белый дом

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]