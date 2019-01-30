В США на 67 году жизни скончался певец Джеймс Ингрэм

Известный американский певец Джеймс Ингрэм, неоднократный лауреат премии "Грэмми", скончался в США в возрасте 66 лет, сообщает в среду газета The Independent.

Дж.Ингрэм, родившийся в американском штате Огайо в 1952 году, умер 29 января в Лос-Анджелесе.

Точная причина смерти R&B-исполнителя не раскрывается, однако издание TMZ отмечает что певец мог страдать от рака мозга.

За свою карьеру он 14 раз был номинирован на премию "Грэмми" и дважды стале ее лауреатом - в 1984 и 1985 гг. Также Дж.Ингрэм дважды номинировался на "Оскар" и "Золотой Глобус" как автор лучшей песни к кинофильму.