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Финансы 30.01.2019 15:37

ЕБРР в 2018г выделил свыше 300 млн евро на финансирование проектов в Азербайджане

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в 2018 году утвердил кредиты на общую сумму 304 млн евро для реализации проектов в государственном и частном секторах Азербайджана.

"В 2018 году ЕБРР утвердил кредиты на сумму 304 млн евро для реализации 5 проектов в государственном и частном секторах Азербайджана", - сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.

В 2017 году ЕБРР в Азербайджане профинансировал 9 проектов, выделил кредиты на эти цели на сумму 456 млн евро. Таким образом, объем кредитования в 2018 году сократился на 33,3%.

В целом, на 31 декабря 2018 года текущий портфель банка по 45 активным проектам в Азербайджане оценивается в 1 млрд 415 млн евро. Из этих средств 50% инвестировано в энергетику, 42% - инфраструктуру, 4,7% - промышленность, коммерцию и агробизнес, 3,1% - финансы.

Азербайджан является членом ЕБРР с 1992 года. ЕБРР до сих пор выделил 3,231 млрд евро на финансирование 167 проектов в Азербайджане.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ЕБРР, ПРОЕКТЫ, ФИНАНСИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]