ЕБРР в 2018г выделил свыше 300 млн евро на финансирование проектов в Азербайджане

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в 2018 году утвердил кредиты на общую сумму 304 млн евро для реализации проектов в государственном и частном секторах Азербайджана.

"В 2018 году ЕБРР утвердил кредиты на сумму 304 млн евро для реализации 5 проектов в государственном и частном секторах Азербайджана", - сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.

В 2017 году ЕБРР в Азербайджане профинансировал 9 проектов, выделил кредиты на эти цели на сумму 456 млн евро. Таким образом, объем кредитования в 2018 году сократился на 33,3%.

В целом, на 31 декабря 2018 года текущий портфель банка по 45 активным проектам в Азербайджане оценивается в 1 млрд 415 млн евро. Из этих средств 50% инвестировано в энергетику, 42% - инфраструктуру, 4,7% - промышленность, коммерцию и агробизнес, 3,1% - финансы.

Азербайджан является членом ЕБРР с 1992 года. ЕБРР до сих пор выделил 3,231 млрд евро на финансирование 167 проектов в Азербайджане.

А.Мамедов