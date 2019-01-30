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ТЭК 30.01.2019 17:18

SOCAR Georgia Gas с 1 марта повышает тариф на поставки газа коммерческим абонентам в Грузии на 10,5%

SOCAR Georgia Gas (SGG, "дочка" Госнефтекомпании Азербайджана, ГНКАР), основной поставщик природного газа в Грузию, объявила о повышении с 1 марта тарифа для коммерческих абонентов розничной сети на 10,5% - до 0,95 лари (около $0,36 по текущему курсу) за 1 куб. м, включая НДС.

Как говорится в сообщении SGG, "корректировка цены обусловлена изменением обменного курса национальной валюты (лари) к доллару США и тарифа на распределение газа".

Новый тариф вступит в силу с 1 марта.

В сообщении отмечается, что SOCAR Georgia Gas Ltd, которая в течение уже многих лет осуществляет поставки и распределение природного газа по всей Грузии, к настоящему времени инвестировала более $300 млн в развитие газификации и газовой инфраструктуры в регионе, в результате чего дополнительно сотни тысяч семей и коммерческих объектов получили возможность пользоваться природным газом.

SGG создана в 2007 году для развития в Грузии рынка природного газа (как оптового, так и розничного). За эти годы компания включила в газовую сеть более 250 тыс. новых абонентов и в настоящее время обслуживает около 600 тыс. газовых абонентов страны. При этом уровень потерь газа в газораспределительной сети Грузии компания снизила почти в 10 раз - до 3%.

В 2018 году из Азербайджана в Грузию было поставлено 2,208 млрд кубометров газа, что на 22,8% больше, чем в 2017 году. Согласно балансу природного газа Грузии на 2019 год, республика планирует импортировать из Азербайджана 2 млрд 591,5 млн кубометров газа.

Правительство Грузии и ГНКАР 26 декабря 2008 года подписали договор, в соответствие с которым Госнефтекомпании Азербайджана на условиях вложения им инвестиций в газовую инфраструктуру страны были переданы в управление 23 региональные газораспределительные компании, а также ряд газовых хозяйств и сетей.

В октябре 2012 года ГНКАР стала владельцем компании "Итера-Грузия", 100%-ной "дочки" ITERA International Energy LLC, став практически единственным поставщиком и распределителем природного газа в Грузии.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ГНКАР, ГАЗ, ТАРИФ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]