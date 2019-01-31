Достичь прогресса по ДРСМД на переговорах с замгоссекретаря США не удалось - Рябков

Из-за ультимативной позиции США на переговорах с заместителем госсекретаря Андреа Томпсон не удалось продвинуться в вопросах Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил журналистам замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
По итогам встречи с А.Томпсон в Пекине на полях конференции "ядерной пятерки" он сообщил что, "США заняли совершенно деструктивную позицию" по ДРСМД на фоне давно принятого решения о выходе из договора.
Российская сторона заявила, что разговор с ней в режиме шантажа невозможен, но Россия продолжит работу по ДРСМД.
По словам российского дипломата, наступает фаза приостановки выполнения США обязательств по ДРСМД, и это случится, "видимо, в ближайшие выходные" дни.
С.Рябков констатировал, что США никак не реагировали на российские озабоченности в области выполнения ими своих обязательств по ДРСМД, в частности, по ракетам, размещенным в Румынии, планам размещения ракет в Польше.
Он отметил, что российская сторона озабочена сложившейся ситуацией, в том числе в сфере европейской и международной безопасности.
Как подчеркнул замглавы МИД РФ, "ответственность за происходящее целиком на Вашингтоне".
Как ранее проинформировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, с предложением организовать отдельную встречу в ходе проведения "ядерной пятерки" в Китае выступила российская сторона, выразив готовность продолжить на ней обсуждение ситуации вокруг ДРСМД.
Быстрых кардинальных шагов по карабахскому урегулированию ждать рано – российский политолог
Представители более 70 стран примут весной в Баку участие в VII Глобальном форуме открытых обществ
Президент Алиев встретился в Баку с заместителем министра экономики и энергетики Германии
SOCAR в 2018г поставила в ФРГ около 2,3 млн тонн нефти – глава Минэнерго Азербайджана
IFC подготовит проекты в сфере возобновляемых источников энергии в Азербайджане
Азербайджан, Дагестан и Иран соединит круизное судоходство
Турцию в 2018 году посетили почти 40 млн иностранных туристов
Гонка «Формулы-1» в 2019 году обойдется Азербайджану в $60 млн
Азербайджан до 2024г вложит более $10 млрд в развитие регионов - Алиев
Развитие АПК и индустриализация – приоритеты новой Госпрограммы развития регионов Азербайджана – президент Алиев
Инвестиции в развитие регионов Азербайджана в 2014-2018гг составили 27 млрд манатов
Пашинян может в чем-то рискнуть в вопросе Карабаха, но вряд ли пойдет ва-банк
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Bakcell и INNOLAND провели мероприятие для местных разработчиков
Азербайджанские школьники знакомятся с историей древних российских городов
Bakcell удостоилась национальной премии в области корпоративной социальной ответственности
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»