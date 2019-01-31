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СНГ 31.01.2019 12:03

Достичь прогресса по ДРСМД на переговорах с замгоссекретаря США не удалось - Рябков

Из-за ультимативной позиции США на переговорах с заместителем госсекретаря Андреа Томпсон не удалось продвинуться в вопросах Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил журналистам замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

По итогам встречи с А.Томпсон в Пекине на полях конференции "ядерной пятерки" он сообщил что, "США заняли совершенно деструктивную позицию" по ДРСМД на фоне давно принятого решения о выходе из договора.

Российская сторона заявила, что разговор с ней в режиме шантажа невозможен, но Россия продолжит работу по ДРСМД.

По словам российского дипломата, наступает фаза приостановки выполнения США обязательств по ДРСМД, и это случится, "видимо, в ближайшие выходные" дни.

С.Рябков констатировал, что США никак не реагировали на российские озабоченности в области выполнения ими своих обязательств по ДРСМД, в частности, по ракетам, размещенным в Румынии, планам размещения ракет в Польше.

Он отметил, что российская сторона озабочена сложившейся ситуацией, в том числе в сфере европейской и международной безопасности.

Как подчеркнул замглавы МИД РФ, "ответственность за происходящее целиком на Вашингтоне".

Как ранее проинформировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, с предложением организовать отдельную встречу в ходе проведения "ядерной пятерки" в Китае выступила российская сторона, выразив готовность продолжить на ней обсуждение ситуации вокруг ДРСМД.

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Тэги: РОССИЯ, РЯБКОВ, США, ДРСМД, ПОЗИЦИЯ/2


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]