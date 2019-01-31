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Бизнес и законодательство 31.01.2019 12:56

Немецкие компании заинтересованы в деятельности в химпромпарке в Азербайджане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и государственный секретарь федерального министерства экономики и энергетики Германии Томас Барайс обсудили вопросы деятельности немецких компаний в Сумгаитском химическом промышленном парке (СХПП).

И.Алиев в четверг в Баку принял Т.Барайса, сообщает сайт главы государства.

«В ходе встречи было отмечено, что немецкие компании проявляют интерес к промышленным зонам в Азербайджане. Собеседники также обсудили вопросы деятельности немецких компаний в СХПП», - говорится в информации.

И.Алиев и Т.Барайс обменялись мнениями по различным направлениям сотрудничества, в том числе в сфере энергетики, нефтехимии, ненефтяного сектора, образования и профобразования.

Президент отметил, что немецкие компании на протяжении долгих лет проводят успешную деятельность в Азербайджане. Он выразил уверенность, что партнерство и сотрудничество между Азербайджаном и Германией и впредь будет расширяться и укрепляться.

Ф.Исазаде

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, СОТРУДНИЧЕСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]