Немецкие компании заинтересованы в деятельности в химпромпарке в Азербайджане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и государственный секретарь федерального министерства экономики и энергетики Германии Томас Барайс обсудили вопросы деятельности немецких компаний в Сумгаитском химическом промышленном парке (СХПП).

И.Алиев в четверг в Баку принял Т.Барайса, сообщает сайт главы государства.

«В ходе встречи было отмечено, что немецкие компании проявляют интерес к промышленным зонам в Азербайджане. Собеседники также обсудили вопросы деятельности немецких компаний в СХПП», - говорится в информации.

И.Алиев и Т.Барайс обменялись мнениями по различным направлениям сотрудничества, в том числе в сфере энергетики, нефтехимии, ненефтяного сектора, образования и профобразования.

Президент отметил, что немецкие компании на протяжении долгих лет проводят успешную деятельность в Азербайджане. Он выразил уверенность, что партнерство и сотрудничество между Азербайджаном и Германией и впредь будет расширяться и укрепляться.

Ф.Исазаде