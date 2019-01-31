В Азербайджане с 2020г повысятся календарные взносы участников Бюро обязательного страхования

Календарные взносы страховых компаний, являющихся членами Бюро обязательного страхования (ISB) Азербайджана возрастут с 1 января 2020 года.
Это предусмотрено изменениями в закон «Об Обязательных видах страхования», утвержденными президентом Ильхамом Алиевым, сообщает сайт главы государства.
Согласно изменениям, календарные взносы компаний по услугам обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО), увеличатся с 5% до 10% от общих страховых сборов по данному виду.
Календарные взносы компаний по другим обязательным видам страхования останутся на уровне 5% от общих страховых сборов СК по этим видам.
Бюро по обязательному страхованию создано в рамках закона "Об обязательных видах страхования" и начало деятельность в декабре 2011 года. Основная функция Бюро - осуществление компенсационных выплат, управление определенным финансовым фондом, посредством которого будет производиться выплата этих компенсаций.
На сегодняшний день членами Бюро являются 16 страховых компаний, 13 из которых оказывают услуги по ОСАГО.
А. Мамедов
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»