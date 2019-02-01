Гуайдо сообщил об угрозах венесуэльских силовиков в адрес его семьи

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо сообщил, что в адрес его семьи поступают угрозы от государственных силовых ведомств.

"Всем чиновникам, которые думают, что они могут перейти красную линию, всем чиновникам, которые полагают, что они могут действовать трусливо, вмешивая в дела семью. Есть разные кодексы (поведения - ИФ) во всех сферах: политике, спорте, и у мафии есть кодекс. Одно из правил гласит, что семья - это святое, дети - это святое, жены - это святое. Поэтому не переходите красную линию, чиновники", - приводит слова Х.Гуайдо американский телеканал CNN.

Он посоветовал госслужащим "подумать о своих семьях".

"Подумайте о кодексе чести, или, как мы говорим в Венесуэле, что значит быть мужчиной в Венесуэле".

На прошлой неделе Х.Гуайдо провозгласил себя временным президентом страны и принес присягу на улице перед тысячами своих сторонников. После этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки, а также ряд других государств официально признали Х.Гуаидо временным президентом Венесуэлы.