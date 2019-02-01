В ЕС ожидают, что РФ определит свою позицию относительно контактной группы по Венесуэле

В ЕС ожидают, что позиция России относительно созданной международной контактной группы по Венесуэле определится в ходе дальнейших консультаций, заявил посол ЕС в Москве Маркус Эдерер.

"Российская позиция по этой группе должна быть определена в ходе консультаций, последующих за вчерашним созданием этой международной контактной группы по Венесуэле", - сказал М.Эдерер журналистам в пятницу.

Он напомнил, что, согласно положению о создании группы, она может взаимодействовать с широким кругом стран, которые не являются членами группы, но должны быть строго информированы, включая страны/организации, которые имеют авторитет и влияние на стороны в Венесуэле.