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Дальнее зарубежье 01.02.2019 16:32

В ЕС ожидают, что РФ определит свою позицию относительно контактной группы по Венесуэле

В ЕС ожидают, что позиция России относительно созданной международной контактной группы по Венесуэле определится в ходе дальнейших консультаций, заявил посол ЕС в Москве Маркус Эдерер.

"Российская позиция по этой группе должна быть определена в ходе консультаций, последующих за вчерашним созданием этой международной контактной группы по Венесуэле", - сказал М.Эдерер журналистам в пятницу.

Он напомнил, что, согласно положению о создании группы, она может взаимодействовать с широким кругом стран, которые не являются членами группы, но должны быть строго информированы, включая страны/организации, которые имеют авторитет и влияние на стороны в Венесуэле.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ЕС, ВЕНЕСУЭЛА, ГРУППА, РОССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]