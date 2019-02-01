Более 1,2 миллиона российских туристов отдохнули в Испании в 2018 году

Более 1,2 млн российских туристов побывали в Испании в 2018 году, это на 6,3% больше, чем годом ранее, сообщает Национальный институт статистики (INE) страны.
Общее число иностранных гостей составило 82,77 млн, это лишь на 1,1% больше, чем годом ранее. Чаще всего туристы приезжали из Великобритании (18, 5 млн), Германии (11,4 млн) и Франции (11,3 млн). Точное число туристов из России - 1222426.
В декабре Испанию посетили 4,4 млн человек, это на 9,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наибольшее число туристов приехали из Великобритании (861,7 тыс. человек, на 6,1% больше, чем в декабре 2017 года), из Франции (556,7 тыс., плюс 0,8%) и Германии (553,5 тыс. туристов, плюс 10,8%). Также высокий прирост турпотока показала Италия (300 тыс. человек, плюс 14,9%), США (167,7 тыс. путешественников, плюс 30,2%) и Россия, откуда в декабре приехали 60,5 тыс. гостей, это на 17,3% больше, чем за аналогичный период 2017 года.
Наиболее популярными направлениями для отдыха в Испании в 2018 году стали Каталония (19,1 млн туристов), Канарские (13,8 млн) и Балеарские (13,9 млн) острова и Андалусия (11,7 млн).
Больше всего туристов прибывало в Испанию в 2018 году на самолете (67,5 млн), на автомобилях приехали 12,3 млн человек, на поезде - 18,2 млн путешественников и только 1,9 млн иностранцев прибыли морем.
Около 72 млн иностранных туристов отправлялись в Испанию на отдых, это на 1,4% больше, чем годом ранее. 5,5 млн человек совершили деловые поездки.
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