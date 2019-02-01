SOCAR планирует создать в Турции СП с Gubretas для операций с карбамидом

Компания SOCAR Turkiye Enerji (турецкая «дочка» компании SOCAR/ГНКАР) планирует создать в Турции совместное предприятие с компанией «Gubretas (Gubre Fabrialari Turk A.S.)» для операций по купле-продаже карбамида.

«SOCAR Turkiye Enerji планирует создать СП с турецкой Gubretas для импорта карбамида/мочевины у производителей нефтехимической продукции и прочих производителей, расположенных в географической близости, для их дальнейшей реализации на внутреннем рынке Турции и экспорта на зарубежные рынки», - отмечается в информации Gubretas, размещенной на Платформе публичного раскрытия информации (KAP).

По данным KAP, SOCAR Turkiye Enerji и Gubre Fabrialari Turk A.S. в четверг подписали письмо о намерениях для начала процесса обсуждений возможности потенциального партнерства и создания СП на паритетных началах – 50% на 50%.

«Подписание письма о намерениях позволит компаниям в ходе переговоров определить взаимные права и обязанности СП в будущем», - подчеркивается в сообщении.

SOCAR 16 января 2019 года ввела в эксплуатацию завод по производству карбамида в Азербайджане, инвестиции в проект составили 800 млн евро. Годовой объем производства составит 650-660 тыс. тонн карбамидной продукции, из которых 70% планируется поставлять на турецкий рынок. Ежегодные доходы завода «SOCAR Carbamid» от экспорта готовой продукции составят до $160 млн.

Gubretas основана в 1952 году для поставки удобрений на нужды сельскохозяйственного сектора Турции. Компания обеспечивает потребителей более, чем 100 видами своей продукции в Турции посредством 2800 пунктов дистрибуции.

Кроме того, Gubretas, нацелена на превращение в мировой бренд, для чего реализует стратегию по инвестированию в богатые сырьем страны. В этой связи консорциум во главе с Gubretas приобрел нефтехимическую компанию Razi в Иране.

SOCAR Turkiye Enerji в настоящее время является владельцем контрольного пакета акций (51%) нефтехимического комплекса Турции Petkim Petrokimya Holding. Компания в Турции также построила нефтеперерабатывающий завод «STAR», контейнерный терминал, электростанцию, и занимается также поставками газа на внутренний рынок.

Н.Аббасова