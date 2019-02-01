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СНГ 01.02.2019 20:35

Совещания министров экономики ЕАЭС помогут предотвратить принятие односторонних решений - премьер Белоруссии

Регулярные совещания руководителей министерств экономики государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) будут способствовать предотвращению принятия в наших странах односторонних регулятивных решений, считает премьер-министр Белоруссии Сергей Румас.

"В 2018 году - цифра еще не полная за год, - но объемы взаимной торговли между нашими странами увеличились почти на 12%. Но при этом торговля с третьими странами возросла на 21%. В 2017 году была другая пропорция: рост взаимной торговли на 27%, внешней торговли - на 24%", - сказал он, выступая на евразийском межправсовете в пятницу в Алма-Ате.

По мнению С.Румаса, причина этого не в последнюю очередь заключается в том, что, несмотря на решение глав правительств и утвержденный план мероприятий по устранению изъятий и ограничений на внутреннем рынке, количество барьеров во взаимной торговле в 2018 году не уменьшилось.

"Очевидно, что эта проблема должна быть в фокусе внимания комиссии и рассматриваться на ближайших заседаниях совета ЕЭК", - подчеркнул он.

По словам С.Румаса, Белоруссия поддерживает учреждение формата совещаний руководителей министерств экономики государств-членов ЕАЭС для выработки рекомендаций по повышению макроэкономической устойчивости экономик стран союза.

"Полагаю, что такие встречи должны способствовать предотвращению принятия в наших странах односторонних регулятивных решений, вносящих серьезный дисбаланс в экономическое развитие ЕАЭС и ставящих под сомнение судьбу нашего совместного проекта по формированию реального экономического союза", - заключил С.Румас.

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Тэги: ЕАЭС, ТОРГОВЛЯ, БАРЬЕРЫ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]