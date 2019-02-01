Совещания министров экономики ЕАЭС помогут предотвратить принятие односторонних решений - премьер Белоруссии

Регулярные совещания руководителей министерств экономики государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) будут способствовать предотвращению принятия в наших странах односторонних регулятивных решений, считает премьер-министр Белоруссии Сергей Румас.
"В 2018 году - цифра еще не полная за год, - но объемы взаимной торговли между нашими странами увеличились почти на 12%. Но при этом торговля с третьими странами возросла на 21%. В 2017 году была другая пропорция: рост взаимной торговли на 27%, внешней торговли - на 24%", - сказал он, выступая на евразийском межправсовете в пятницу в Алма-Ате.
По мнению С.Румаса, причина этого не в последнюю очередь заключается в том, что, несмотря на решение глав правительств и утвержденный план мероприятий по устранению изъятий и ограничений на внутреннем рынке, количество барьеров во взаимной торговле в 2018 году не уменьшилось.
"Очевидно, что эта проблема должна быть в фокусе внимания комиссии и рассматриваться на ближайших заседаниях совета ЕЭК", - подчеркнул он.
По словам С.Румаса, Белоруссия поддерживает учреждение формата совещаний руководителей министерств экономики государств-членов ЕАЭС для выработки рекомендаций по повышению макроэкономической устойчивости экономик стран союза.
"Полагаю, что такие встречи должны способствовать предотвращению принятия в наших странах односторонних регулятивных решений, вносящих серьезный дисбаланс в экономическое развитие ЕАЭС и ставящих под сомнение судьбу нашего совместного проекта по формированию реального экономического союза", - заключил С.Румас.
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