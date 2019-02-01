Соглашение о новом названии Македонии облегчит ей вступление в ЕС - глава МИД Румынии

Министр иностранных дел Румынии, председательствующей в Совете ЕС, Теодор Мелешкану назвал особым моментом то, что главы МИД Греции и Северной Македонии вместе обсуждали на министерской встрече в Бухаресте создание и развитие условий для присоединения стран Западных Балкан к ЕС.
"Я надеюсь, что соглашение о названии позволит содействовать будущему вступлению (в ЕС - ИФ) Северной Македонии. Я бы хотел подчеркнуть, что подписание этого соглашения доказало, что в чрезвычайно непростых условиях, связанных с особенно сложной историей, и при наличии воли найти политическое решение для политических проблем можно; (и можно - ИФ) действительно, добиваться чудес", - сказал Т.Мелешкану на итоговой пресс-конференции после завершения неформального совещания глав МИД стран ЕС ("Гимних") в румынской столице.
В рамках бухарестского "Гимниха" в пятницу прошла встреча министров иностранных дел государств ЕС с коллегами из стран-кандидатов на вступление в Евросоюз.
"Кто бы мог представить 20 лет назад, когда шли горячие дебаты в странах Западных Балкан, что позднее можно будет подписать подобное соглашение? Никто", - заявил румынский министр.
Он выразил надежду, что это событие может произвести "эффект домино", генерируя иные виды синергии среди других стран Западных Балкан.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»