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Дальнее зарубежье 01.02.2019 16:50

Соглашение о новом названии Македонии облегчит ей вступление в ЕС - глава МИД Румынии

Министр иностранных дел Румынии, председательствующей в Совете ЕС, Теодор Мелешкану назвал особым моментом то, что главы МИД Греции и Северной Македонии вместе обсуждали на министерской встрече в Бухаресте создание и развитие условий для присоединения стран Западных Балкан к ЕС.

"Я надеюсь, что соглашение о названии позволит содействовать будущему вступлению (в ЕС - ИФ) Северной Македонии. Я бы хотел подчеркнуть, что подписание этого соглашения доказало, что в чрезвычайно непростых условиях, связанных с особенно сложной историей, и при наличии воли найти политическое решение для политических проблем можно; (и можно - ИФ) действительно, добиваться чудес", - сказал Т.Мелешкану на итоговой пресс-конференции после завершения неформального совещания глав МИД стран ЕС ("Гимних") в румынской столице.

В рамках бухарестского "Гимниха" в пятницу прошла встреча министров иностранных дел государств ЕС с коллегами из стран-кандидатов на вступление в Евросоюз.

"Кто бы мог представить 20 лет назад, когда шли горячие дебаты в странах Западных Балкан, что позднее можно будет подписать подобное соглашение? Никто", - заявил румынский министр.

Он выразил надежду, что это событие может произвести "эффект домино", генерируя иные виды синергии среди других стран Западных Балкан.

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Тэги: РУМЫНИЯ, МАКЕДОНИЯ, НАЗВАНИЕ, МНЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]