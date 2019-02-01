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Регион 01.02.2019 23:00

ВСУ получат от Турции помощь на десятки миллионов долларов - глава МИД Украины

Турция предоставит помощь Вооруженным силам Украины, заявляет глава украинского МИД Павел Климкин.

"Наши турецкие друзья будут предоставлять специальную помощь нашим Вооруженным силам. Речь идет о серьезной помощи в ближайшие годы. Мы об этом разговариваем. О серьезных суммах, серьезных направлениях, о десятках миллионов долларов", - сказал он на пресс-конференции по итогам заседания совместной группы стратегического планирования Украина-Турция в пятницу в Одессе.

При этом министр отказался уточнить, о какой именно помощи идет речь.

"Я не буду говорить об отдельных вооруженных системах, об отдельных договоренностях, о совместной разработке, но я считаю, что весь наш сектор ВТС, как и турецкий, должны стремиться к синергии", - подчеркнул П.Климкин.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, ТУРЦИЯ, ВСУ, ПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]