ВСУ получат от Турции помощь на десятки миллионов долларов - глава МИД Украины

Турция предоставит помощь Вооруженным силам Украины, заявляет глава украинского МИД Павел Климкин.

"Наши турецкие друзья будут предоставлять специальную помощь нашим Вооруженным силам. Речь идет о серьезной помощи в ближайшие годы. Мы об этом разговариваем. О серьезных суммах, серьезных направлениях, о десятках миллионов долларов", - сказал он на пресс-конференции по итогам заседания совместной группы стратегического планирования Украина-Турция в пятницу в Одессе.

При этом министр отказался уточнить, о какой именно помощи идет речь.

"Я не буду говорить об отдельных вооруженных системах, об отдельных договоренностях, о совместной разработке, но я считаю, что весь наш сектор ВТС, как и турецкий, должны стремиться к синергии", - подчеркнул П.Климкин.