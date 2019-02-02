Порошенко в 2017 году заработал 16,3 млн грн, хранит $25,49 млн в своем банке - декларация кандидата в президенты

Доходы президента Украины Петра Порошенко в 2017 году составили 16 млн 303 тыс 874 грн.

Как указано в декларации кандидата в президенты Украины за 2017 год, внесенной им в Единый реестр деклараций, 336 тыс. грн дохода П.Порошенко составила заработная плата на занимаемой должности, 15 млн 795 тыс. 874 грн - проценты по депозитам в его "Международном инвестиционном банке" ("МИБ"), и 172 тыс. грн дохода он получил от продажи движимого имущества.

На счетах в его банке "МИБ" у П.Порошенко $25,49 млн, еще 8,19 млн грн средств находятся в объединяющем многие его активы ПАО "ЗНКИФ "Прайм Эссетс Кепитал". Наличными он хранит $21 тыс. и 60 тыс. грн. Также президент одолжил третьим лицам $3,43 млн и 1,111 млн грн.

В 2017 году президентом было внесено $10777 на счет в Rothschild Bank AG (Швейцария), собственником которых является Rothschild Trust Schweiz AG (Швейцария).

В 2017 году П.Порошенко потратил более 3,8 млн грн на оплату образования, 7 млн 548,5 тыс. - на транспортные услуги, 2 млн 735 тыс. 849 грн - на туристические услуги в Украине, 5 млн 472,4 тыс. грн - на "услуги проживания" в Украине, 813,5 тыс. грн на коммунальные платежи, 90,8 тыс. грн - на услуги или консультации по инвестиционному управлению, и еще 95 тыс. 476 грн - на представительские расходы делегации в Бельгии.

В течение 2017 года П.Порошенко не получал дивидендов от более 100 предприятий и юридических лиц, конечным бенефициарным собственником (контролером) которых он является.

Среди них ПАО "Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд" Прайм Эссетс Кепитал", в котором объединены многие активы действующего президента.

В 2017 году П.Порошенко оставался конечным бенефициаром ЧАО "Киевская кондитерская фабрика "Рошен" и ее дочерних предприятий, ООО "Центрально-Европейская кондитерская компания", дочернего предприятия "Кондитерская корпорация "Рошен", частной компании с ограниченной ответственностью Roshen Europe B.V. (Нидерланды), ЧАО "Винницкая кондитерская фабрика", ЧАО "Винницкий молочный завод "Рошен", ЧАО "Кременчугская кондитерская фабрика "Рошен", ПАО "Мариупольская кондитерская фабрика "Рошен", ООО "Бисквитный комплекс "Рошен" (Борисполь).

За рубежом ему принадлежат "Кондитерская фабрика "Bonbonetti Choco", Торговое и сервисное ООО "Bonbonetti" и ООО "Choco Bonita" (Венгрия), ЗАО "Рошен" (Литва), ООО "Пищевые продукты "Рошен" (Шанхай, Китай), АО "Липецкая кондитерская фабрика "Рошен" (уже остановлена и закрыта по решению менеджмента компании) и ООО "Рошен" (Российская Федерация), ООО "Рошен-Польска" (Польша), ООО "DeLuxe Сауда" и ООО "Grand Кондитер" (Казахстан), ООО "Рошен-Бел" (Беларусь), ООО "Рошен-Джорджия" (Грузия).

В 2017 году П.Порошенко оставался бенефициаром ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском" (который в ноябре 2018 года был продан группе "ТАС" Сергея Тигипко - ИФ), "Севастопольского морского завода" (который был "национализирован" оккупационными властями Севастополя, а затем было объявлено о его переходе в "государственную собственность России").

Также в его декларации были указаны телерадиокомпании "НБМ" и "Экспрес-Информ" ("5 канал"). "Международный Инвестиционный Банк", ООО "Укрпроминвест-Трейд", ООО "Укрпроминвест-Агро", " ПАО "Крыжопольский сахарный завод", ООО "Группа Агропродинвест", "Винницкий комбинат хлебопродуктов № 2", ООО "Мас-Агро", ООО "Агрофирма Днипроагролан", ООО "Агрофирма "?ванкивци", ПАО "Днепровский крохмалопатоковый комбинат".

Президент контролирует ПАО "Киевский завод экспериментальных конструкций", "Писковский завод стеклянных изделий". В его собственности находятся страховая компания "Краина", "Спортивно-оздоровительный комплекс "Монитор", ООО "Фирма "Экран".

П.Порошенко - конечный бенефициар компаний Feruvita S.L. (Испания) и Centris Limited (Гибралтар), кипрских Ri-System Limited, "Телавью Лимитед" и Cee Confectionery Investments Limited, частной компании с ограниченной ответственностью "Прайм Эссет Партнерс Лимитед" (Британские Виргинские острова).

П.Порошенко владеет акциями "Международного Инвестиционного банка" номинальной стоимостью 20 млн 43 тыс. грн; акциями в "Закрытом недиверсифицированном корпоративном инвестиционном фонде "Прайм Эссетс Кепитал" стоимостью 8,19 млн грн; акциями "Акционерного коммерческого промышленно-инвестиционного банка", а также с 27 апреля 2016 года стал собственником 20 тыс. акций CEE Confectionery Investments Limited (Никосия, Кипр) номинальной стоимостью 571 тис. 163 грн, которые были переданы им третьему лицу - Rothschild Trust Schweiz AG (Цюрих, Швейцария).

П.Порошенко с декабря 2012 года проживает с семьей в доме в Козине Киевской области площадью 1331,7 кв.м, который был приобретен за 30 млн грн. Владеет двумя земельными участками в Козине общей площадью около 34,4 тыс. кв.м, с августа 2015 года арендует у Козинского сельсовета участок площадью 7,5 тыс. кв.м.

В Киеве президент располагает тремя земельными участками (стоимостью 8 млн грн, 10,86 млн грн и 21 млн 685 тыс. грн, который был приобретен в сентябре 2014 года) и двумя квартирами площадью 134 и 82 кв.м. Также у него есть квартира в Виннице площадью 68,2 кв. м и нежилое помещение в Одессе площадью 35,3 кв. м.

Президент указал наличие у него автомобиля Mercedes Vito 116 CDI (был приобретен в декабре 2010 года за 441 тыс. 143 грн) и катер Bayliner 185 BR 2005 года.

П.Порошенко задекларировал коллекции из 65 картин украинских и российских мастеров 19-20 века, 15 картин "старых мастеров", 4 картин современных художников импрессионистов и сюрреалистов, 6 скульптур 19-20 века, скульптуру "Мальчик рыбак" Гульельмо Пуги (209,8 тыс. грн), которую приобрел в сентябре 2015 года. Он указал в декларации швейцарские часы и ювелирные изделия.

Его супруга Марина Порошенко в 2017 год получила с банковских счетов П.Порошенко 635 тыс. 346 грн. В "Международном инвестиционном банке" у нее также размещено 96 тыс. 156 грн и EUR4 тыс. 279.

Первая леди Украины владеет совместно с сыном, народным депутатом Украины Алексеем Порошенко квартирой в Киеве площадью 80,66 кв. м., также в ее собственности земельный участок площадью 1,9 тыс. кв.м и дачный дом площадью 344 кв.м в Бориспольском районе Киевской области.

У нее есть автомобиль Jaguar XF 4/2 Lv8 с октябре 2008 года (приобретен за 454 тыс. 646 грн) и гаражом в Киеве площадью 24 кв. м.

В совместной собственности П.Порошенко и его жены находятся различные предметы мебели марки; мебельные и кухонные гарнитуры, бра и люстры, два телевизора, проектор, рояль

М.Порошенко задекларировала швейцарские часы, различные ювелирные изделия, две норковые шубы и полушубок из соболя, женские сумки Fendi (приобретена в сентябре 2014 года за 109 тыс. грн), Dior и Chanel.