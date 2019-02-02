Жилой дом обрушился в Алеппо, 11 человек погибли

Поврежденный в ходе боевых действий пятиэтажный жилой дом обрушился в Алеппо, что привело к гибели 11 человек, сообщают в субботу сирийские государственные СМИ.

Среди жертв - четверо детей.

Катастрофа произошла в районе, который в прошлом контролировали сирийские мятежники.