Иранский военачальник предостерег Европу от попыток лишить Тегеран ракетных вооружений

Заместитель командующего Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) бригадный генерал Хоссейн Салами заявил, что Европе не следует предпринимать попыток избавить Иран от его ракетного вооружения.
"Если европейцы или кто-нибудь другой хочет плести заговор с целью оставить Иран без ракет, мы будем вынуждены совершить стратегический рывок", - сказал он на национальном телевидении Ирана.
По его словам, у Ирана "нет препятствий или технических ограничений для увеличения дальности", полета ракет.
США и ряд других западных стран регулярно критикуют Иран за работу над ракетной программой, считая, что она идет вразрез с резолюциями СБ ООН. В Тегеране же заявляют, что имеют полное право разрабатывать этот вид вооружения.
Западные СМИ напоминают, что ранее Иран по собственной воле согласился ограничить дальность полета своих ракет 2 тыс. км, однако этого достаточно, чтобы иранские ракеты смогли бы достигнуть американских баз на Ближнем Востоке и Израиля.
Накануне министр обороны Ирана Амир Хатами объявил об успешном испытании новой крылатой ракеты. Ракета, получившая название "Ховейзех", в ходе испытаний поразила мишень на расстоянии в 1,2 тыс. км. По словам министра, дальность полета ракеты достигает 1 350 км.
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