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Дальнее зарубежье 03.02.2019 19:44

Контактная группа ЕС и Латинской Америки по Венесуэле соберется на первую встречу 7 февраля в Монтевидео

Контактная группа по Венесуэле, созданная странами ЕС и рядом государств Латинской Америки, проведет свое первое заседание 7 февраля в столице Уругвая Монтевидео, говорится в совместном заявлении главы дипломатии ЕС Федерики Могерини и президента Уругвая Табаре Васкеса.

Заседание пройдет на министерском уровне.

"Контактная группа нацелена на то, чтобы создать условия для политического и мирного прогресса, который позволит венесуэльцам определить собственное будущее в соответствии с конституцией - через свободные, транспарентные и заслуживающие доверие выборы", - отмечается в заявлении.

31 января Ф.Могерини объявила о создании этой группы по Венесуэле: в нее вошли Франция, Германия, Италия, Испания, Великобритания, Нидерланды, Швеция, Эквадор, Уругвай, Коста-Рика и Боливия, а координировать структуру будет ЕС.

Целью группы, отмечала Ф.Могерини, является выработка в 90-дневный период мирного и демократического решения ситуации в Венесуэле.

"В таком случае контактная группа завершит свою работу", - добавила высокий представитель ЕС по иностранным делам.

Позднее посол ЕС в Москве Маркус Эдерер заявил журналистам об ожиданиях ЕС, что позиция России относительно международной контактной группы по Венесуэле определится в ходе дальнейших консультаций.

Он напомнил, что согласно положению о создании группы, она может взаимодействовать с широким кругом стран, которые не являются членами группы, но должны быть строго информированы, включая страны/организации, которые имеют авторитет и влияние на стороны в Венесуэле.

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Тэги: ЕС, ВЕНЕСУЭЛА, ГРУППА, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]