Суд в Кабо-Верде оставил под стражей российских моряков, задержанных по подозрению в контрабанде наркотиков

В Кабо-Верде в воскресенье состоялся суд над задержанными там российскими моряками, официальных обвинений им пока не предъявлено, сообщили "Интерфаксу" в посольстве РФ.

"Суд состоялся. На суде была избрана мера пресечения, а именно судьёй было принято решение о содержании под стражей", - сказал представитель российской дипмиссии в Кабо-Верде.

По его словам, российские моряки находятся в тюрьме в черте города Праи.

"Пока никаких официальных обвинения не предъявлено, моряки будут находиться под стражей на период проведения следственных мероприятий, уже после которых планируется предъявить какие-либо официальные обвинения", - отметили в посольстве.

Сотрудник дипмиссии отметил, что информации о том, сколько могут продлиться такие мероприятия, нет.

"Посольство России и его сотрудники находятся в постоянном контакте с органами следственными, с задержанными. Пока никаких жалоб от них не поступало. Также никаких нарушений со стороны органов Республики Кабо-Верде также не отмечено", - подчеркнул собеседник агентства

Он отметил, что российская дипмиссия держит ситуацию под контролем.

В пятницу сообщалось, что в порту Прая на Кабо-Верде было задержано судно, на котором находились 11 моряков, подозреваемых в контрабанде девяти тонн кокаина.