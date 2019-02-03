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Дальнее зарубежье 03.02.2019 20:04

Суд в Кабо-Верде оставил под стражей российских моряков, задержанных по подозрению в контрабанде наркотиков

В Кабо-Верде в воскресенье состоялся суд над задержанными там российскими моряками, официальных обвинений им пока не предъявлено, сообщили "Интерфаксу" в посольстве РФ.

"Суд состоялся. На суде была избрана мера пресечения, а именно судьёй было принято решение о содержании под стражей", - сказал представитель российской дипмиссии в Кабо-Верде.

По его словам, российские моряки находятся в тюрьме в черте города Праи.

"Пока никаких официальных обвинения не предъявлено, моряки будут находиться под стражей на период проведения следственных мероприятий, уже после которых планируется предъявить какие-либо официальные обвинения", - отметили в посольстве.

Сотрудник дипмиссии отметил, что информации о том, сколько могут продлиться такие мероприятия, нет.

"Посольство России и его сотрудники находятся в постоянном контакте с органами следственными, с задержанными. Пока никаких жалоб от них не поступало. Также никаких нарушений со стороны органов Республики Кабо-Верде также не отмечено", - подчеркнул собеседник агентства

Он отметил, что российская дипмиссия держит ситуацию под контролем.

В пятницу сообщалось, что в порту Прая на Кабо-Верде было задержано судно, на котором находились 11 моряков, подозреваемых в контрабанде девяти тонн кокаина.

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Тэги: КАБО/ВЕРДЕ, МОРЯКИ, СУД, ПОСОЛЬСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]