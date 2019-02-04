SOCAR в январе увеличила экспорт нефти по Баку-Новороссийск на 7%

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) в январе 2019 года экспортировала по нефтепроводу Баку-Новороссийск 84,96 тыс. тонн нефти.

Такие данные содержатся в оперативной сводке ФГБУ "Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса" (ФГБУ "ЦДУ ТЭК").

"По системе компании "Транснефть" транзит нефти из Азербайджана в порт Новороссийск в январе 2019 года составил 84,96 тыс. тонн", - отмечается в данных, имеющихся в распоряжении агентства «Интерфакс-Азербайджан».

По информации "ЦДУ ТЭК", в январе 2018 года транзит азербайджанской нефти по нефтепроводу Баку-Новороссийск составил 79,7 тыс. тонн. Таким образом, в январе 2019 года экспорт азербайджанской нефти по «северному» трубопроводу увеличился на 6,6%.

По данным ФГБУ "ЦДУ ТЭК", SOCAR в 2018 году экспортировала по нефтепроводу Баку–Новороссийск 1 млн 212,7 тыс. тонн нефти.

Ранее со ссылкой на главу Управления маркетинга и экономических операций SOCAR Аднана Ахмедзаде сообщалось, что в 2019 году Азербайджан прокачает по трубопроводу Баку-Новороссийск до 1,5 млн тонн нефти.

Азербайджан с 1997 года транспортирует свою нефть по трубопроводу Баку-Новороссийск.

Н.Аббасова