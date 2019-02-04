Украина в январе увеличила транзит газа почти на 26%

Украина в январе 2019 года увеличила транзит природного газа через свою газотранспортную систему (ГТС) на 25,7% (на 1 млрд 555,2 млн куб. м) по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года - до 7 млрд 610,7 млн куб. м, свидетельствуют оперативные данные АО "Укртрансгаз".

По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", в том числе транзит газа через Украину в Европу в январе-2018 составил 7 млрд 227,7 млн куб. м, в Молдову - 383 млн куб. м.

Как сообщалось, Украина в 2018 году сократила транзит природного газа через свою газотранспортную систему (ГТС) на 7,1% (на 6 млрд 677,8 млн куб. м) по сравнению с 2017 годом - до 86 млрд 779,2 млн куб. м. В том числе транзит газа через Украину в Европу за год составил 83 млрд 839,4 млн куб. м (-7,6% к 2017-му), Молдавию - 2 млрд 939,8 млн куб. м (+8,6%).

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны.