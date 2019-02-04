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Инфраструктура и тендеры 04.02.2019 13:43

ФСРВП направит около 5,8 млн манатов на строительство дома и проектирование жилого квартала для вынужденных переселенцев

Фонд социального развития вынужденных переселенцев (ФСРВП) подписал 2 договора на общую сумму 5 млн 758,623 тыс. манатов на строительство жилого дома и проектирование жилого массива для вынужденных переселенцев.

Согласно материалам сайта www.tender.gov.az, с ООО «AZ.İnsaat-M.V.» подписано соглашение на строительство жилого дома на 80 квартир в Гейчайском районе. Сумма контракта - 4 млн 891,447 тыс. манатов.

Второй контракт на проектирование нового жилого квартала для 1500 семей вынужденных переселенцев, временно размещенных в общежитиях города Гянджа, подписан с «Azerdovlettikintilayihe DLİ». Сумма контракта - 867,175 тыс. манатов.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ФСРВП, КОНТРАКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]