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Дальнее зарубежье 04.02.2019 17:40

В Риге готовится митинг в защиту мэра Ушакова

Латвийская партия "Согласие" 9 февраля проведет в Риге на Ратушной площади пикет в поддержку своего лидера, мэра Риги Нила Ушакова после проведенных у него обысков.

В Рижской думе агентству BNS сообщили, что митинг планируется 9 февраля с 12:00 до 15:00. Ожидается, что в нем примут участие примерно 1 тыс. человек.

Официальная цель митинга - дать возможность людям высказаться о том, что происходит в государстве и в Рижской думе.

Однако, как можно судить по посту депутата "Согласия" Виталия Дубова в Facebook, митинг предусмотрен в поддержку Н.Ушакова. "Оклеветать Нила легче, чем победить на выборах. Граница перейдена, мы выйдем на улицы", - пишет он.

Как сообщалось, 30 января Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) провело обыски в рабочем кабинете и в доме Н.Ушакова в рамках дела муниципального транспортного предприятия "Ригас сатиксме". Мэр заявил, что не нарушал закон и не уйдет в отставку. В уголовном деле к нему не применен никакой статус.

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Тэги: ЛАТВИЯ, УШАКОВ, СТОРОННИКИ, МИТИНГ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]