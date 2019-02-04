В Риге готовится митинг в защиту мэра Ушакова

Латвийская партия "Согласие" 9 февраля проведет в Риге на Ратушной площади пикет в поддержку своего лидера, мэра Риги Нила Ушакова после проведенных у него обысков.
В Рижской думе агентству BNS сообщили, что митинг планируется 9 февраля с 12:00 до 15:00. Ожидается, что в нем примут участие примерно 1 тыс. человек.
Официальная цель митинга - дать возможность людям высказаться о том, что происходит в государстве и в Рижской думе.
Однако, как можно судить по посту депутата "Согласия" Виталия Дубова в Facebook, митинг предусмотрен в поддержку Н.Ушакова. "Оклеветать Нила легче, чем победить на выборах. Граница перейдена, мы выйдем на улицы", - пишет он.
Как сообщалось, 30 января Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) провело обыски в рабочем кабинете и в доме Н.Ушакова в рамках дела муниципального транспортного предприятия "Ригас сатиксме". Мэр заявил, что не нарушал закон и не уйдет в отставку. В уголовном деле к нему не применен никакой статус.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»