Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9452 RUR   0.0259 GBR   2.2225 TRY   0.3254

Цена на нефть

    $/bbl WTI 55.26 1.47 Brent 62.75 1.91

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 6 Фев 7 Фев

СНГ 04.02.2019 19:05

Глава антитеррористической структуры ШОС посетит Астану 5-6 февраля

Директор исполнительного комитета региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС) Джумахон Гиёсов посетит Астану 5-6 февраля, где встретится с главой казахстанского МИД, сообщил официальный представитель министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров.

"5-6 февраля в Астану состоится визит вновь назначенного директора исполнительного комитета региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества Джумахона Гиёсова. В ходе визита запланированы встречи с руководством ряда госорганов, в том числе министерства иностранных дел", - сказал А.Смадияров на брифинге в Астане в понедельник.

Он отметил, что в ходе встречи стороны обсудят укрепление информационной безопасности, обеспечение защищенности важных объектов и развитие сотрудничества по линии контактной группы ШОС - Афганистан.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КАЗАХСТАН, МИД, ШОС, АНТИТЕРРОР


Похожие новости


Казахстан делает ставку на прагматичное сотрудничество в условиях современных вызовов - глава МИД Казахстан расширит участие в миротворческих операциях ООН - постпред Дно Каспия поделено как озеро, поверхность - по морскому праву, но с коррективами - МИД Казахстана Первая встреча рабочей группы по реализации каспийской конвенции пройдет в Азербайджане в ноябре - МИД Казахстана Страны "каспийской пятерки" пришли к консенсусу по всем вопросам взаимодействия на море - глава МИД Казахстана Главы МИД пяти прикаспийских государств встретятся в Актау, чтобы договориться о формах дальнейшего взаимодействия в рамках "пятерки"

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]