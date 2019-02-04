Глава антитеррористической структуры ШОС посетит Астану 5-6 февраля

Директор исполнительного комитета региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС) Джумахон Гиёсов посетит Астану 5-6 февраля, где встретится с главой казахстанского МИД, сообщил официальный представитель министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров.
"5-6 февраля в Астану состоится визит вновь назначенного директора исполнительного комитета региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества Джумахона Гиёсова. В ходе визита запланированы встречи с руководством ряда госорганов, в том числе министерства иностранных дел", - сказал А.Смадияров на брифинге в Астане в понедельник.
Он отметил, что в ходе встречи стороны обсудят укрепление информационной безопасности, обеспечение защищенности важных объектов и развитие сотрудничества по линии контактной группы ШОС - Афганистан.
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