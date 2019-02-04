Спасатели обнаружили труп среди обломков пропавшего над Ла-Маншем самолета, на котором летел аргентинский футболист

Поисково-спасательная команда обнаружила тело человека среди обломков потерпевшего в районе Ла-Манша крушение самолета, сообщает телеканал "Евроньюс".
На борту самолета в момент происшествия находилось двое человек - футболист Эмилиано Сала и пилот Дэвид Ибботсон.
Информации о том, чье именно тело обнаружили спасатели, пока нет. По данным газеты The Guardian, не исключено, что там же удастся найти тело и второго человека.
Отмечается, что к настоящему времени обломки самолета находятся на дне, операция по их поднятию еще не началась, а спасатели разрабатывают т план дальнейших действий.
Поисковая команда ранее во вторник объявила об обнаружении обломков самолета, на борту которого находились аргентинский футболист и пилот. Обломки самолета находятся в Ла-Манше вблизи острова Гернси.
Частная поисковая компания начала поиски самолета в воскресенье, после того как поиски приостановила полиция острова Гернси, посчитав, что нет шансов найти пилота и футболиста живыми.
Легкий одномоторный самолет Piper Malibu, на борту которого находился пилот и футболист Э.Сала, исчез 21 января в районе Ла-Манша. По имеющимся данным, на нем футболист направлялся из Франции в Великобританию.
В середине января 28-летний аргентинец подписал контракт о переходе из французского футбольного клуба "Нант" в "Кардифф Сити" (Уэльс). Сумма сделки составила 15 млн фунтов стерлингов.
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