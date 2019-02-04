МВД Азербайджана обвиняет сеть магазинов Lady Sharm в финансовых махинациях

Многочисленные факты мошенничества, нарушения потребительских прав, сокрытия миллионных денежных доходов обнаружены в столичной сети магазинов «Lady Sharm», сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Азербайджана.

На основании проведенных в 12 торговых точках и на складах сети магазинов «Lady Sharm» оперативных проверок, задержаны и привлечены к следствию один из владельцев «Lady Sharm» Эльнур Исмаилов, главный бухгалтер Зиярет Аббасов и ответственные работники Валех Гараев и Фуад Ализаде.

Следствием установлено, что в скрытых цехах «Lady Sharm» на низкокачественную одежду китайских производителей нашивались этикетки с названиями всемирно известных брендов «Chanel», «Fendi», «Dolce&Gabbana», «Valentino», «Chiristian Dior», «İtterre», и под видом дорогостоящей одежды этот товар выставлялся в открытую продажу по ценам, в разы превышающим их реальную стоимость. Во время ревизии в 12 магазинах сети «Lady Sharm», действующих как в столице, так и в регионах страны, были обнаружены и изъяты в качестве материальных доказательств предметы одежды и меховые изделия.

Как сообщает МВД, в действующих в столице цехах по пошиву и складах было обнаружено большое число единиц одежду, которые выдавались за продукцию турецких, итальянских и других европейских производителей. Также обнаружено и изъято специальное оборудование по изготовлению этикеток, в том числе «Made in Turkey» и «Made in İtaly», которые нашивались на одежду местного производства.

«Следствие выявило в «Lady Sharm» применение черной бухгалтерии, а также скрытую финансовую отчетность в компьютерах компании. Руководство сети магазинов подозревается в сокрытии миллионных доходов в течение нескольких лет. По данным фактам следственным отделом Главного управления по борьбе с организованной преступностью возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса, ведется расследование», - отмечает ведомство.

Сеть магазинов Lady Sharm действует с октября 1998 года и считается одним из крупных объектов по торговле одеждой.

Р.Бабаев