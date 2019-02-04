Япония и Германия пообещали укреплять отношения на фоне Brexit

Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Японии Синдзо Абэ на встрече в Токио пообещали укреплять двусторонние отношения на фоне перспективы сложного Brexit, сообщает в понедельник газета The Japan Times.

"Роли Японии и Германии сейчас становятся все важнее и важнее на фоне того, как Великобритания приближается к выходу из ЕС", - заявил С.Абэ перед переговорами.

"Настало время поднять отношения Германии и Японии на более высокий уровень, идти к основанному на законах международному порядку и процветанию в мире", - добавил он.

Также стороны заявили о приверженности к сохранению свободной торговли на фоне растущего стремления к протекционизму в мире.

С.Абэ выразил надежду на то, что Великобритания сможет заключить соглашение с ЕС перед тем, как покинуть союз, сообщает агентство Bloomberg.

"Я сообщил канцлеру Меркель, что мы твердо надеемся на то, что Brexit без сделки удастся избежать. Япония хочет, чтобы эффект для японских компаний и экономики (от Brexit - ИФ) был минимальным", - сказал он.

А.Меркель, в свою очередь, пообещала сделать все возможное, чтобы избежать Brexit без соглашения между Лондоном и Брюсселем.

Выход Великобритании из ЕС запланирован на 29 марта 2019 года.