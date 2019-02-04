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СНГ 04.02.2019 20:05

Назарбаев обратился в Конституционный совет Казахстана за разъяснением статьи о полномочиях президента

Конституционный Совет Казахстана в понедельник принял к производству обращение президента республики Нурсултана Назарбаева об официальном толковании пункта 3 статьи 42 Конституции, сообщила пресс-служба КС.

"В соответствии с Конституционным законом "О Конституционном Совете Республики Казахстан" начата работа по подготовке материалов к заседанию Конституционного Совета, на котором указанное обращение будет рассмотрено по существу", - говорится в сообщении.

Пункт 3 ст.42 Конституции Казахстана гласит: "Полномочия президента Республики прекращаются с момента вступления в должность вновь избранного президента Республики, а также в случае досрочного освобождения или отрешения президента от должности либо его кончины. Все бывшие президенты Республики, кроме отрешенных от должности, имеют звание экс-президента Республики Казахстан".

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Тэги: КАЗАХСТАН, НАЗАРБАЕВ, ПРЕЗИДЕНТ, ПОЛНОМОЧИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]