Латвия и Бельгия лидируют по числу новых очагов АЧС в январе

Латвия и Бельгия лидируют по числу новых очагов африканской чумы свиней (АЧС) в январе.
Как сообщает Россельхознадзор со ссылкой на данные Всемирной организации охраны здоровья животных (МЭБ), в Латвии в первый месяц года появилось 70 новых очагов АЧС, в Бельгии - 63. В Румынии АЧС регистрировали 39 раз, в Китае - 4, на Украине - три раза.
Очаги классической чумы свиней были обнаружены в Японии (19 случаев).
Кроме того, впервые в январе АЧС была зарегистрирована в Монголии (10 очагов), ящур - в Марокко (8), инфекционная анемия лошадей - в Болгарии (1 очаг).
Новые очаги ящура также зарегистрированы в Замбии, Тунисе, ЮАР, в республике Корея. В Германии (31) и Греции (7) зарегистрированы очаги блютанга. Ветеринарные службы Дании, Индии, Ирана, Нигерии и Тайваня сообщили об очагах высокопатогенного гриппа птиц. В США отмечена болезнь Ньюкасла.
Всего ветеринарные службы различных стран мира в январе сообщили в МЭБ о 300 очагах особо опасных болезней
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