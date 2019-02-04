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Дальнее зарубежье 04.02.2019 20:17

Латвия и Бельгия лидируют по числу новых очагов АЧС в январе

Латвия и Бельгия лидируют по числу новых очагов африканской чумы свиней (АЧС) в январе.

Как сообщает Россельхознадзор со ссылкой на данные Всемирной организации охраны здоровья животных (МЭБ), в Латвии в первый месяц года появилось 70 новых очагов АЧС, в Бельгии - 63. В Румынии АЧС регистрировали 39 раз, в Китае - 4, на Украине - три раза.

Очаги классической чумы свиней были обнаружены в Японии (19 случаев).

Кроме того, впервые в январе АЧС была зарегистрирована в Монголии (10 очагов), ящур - в Марокко (8), инфекционная анемия лошадей - в Болгарии (1 очаг).

Новые очаги ящура также зарегистрированы в Замбии, Тунисе, ЮАР, в республике Корея. В Германии (31) и Греции (7) зарегистрированы очаги блютанга. Ветеринарные службы Дании, Индии, Ирана, Нигерии и Тайваня сообщили об очагах высокопатогенного гриппа птиц. В США отмечена болезнь Ньюкасла.

Всего ветеринарные службы различных стран мира в январе сообщили в МЭБ о 300 очагах особо опасных болезней

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Тэги: МИР, ЖИВОТНЫЕ, БОЛЕЗНИ, РАСПРОСТРАНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]