Урегулирование конфликта в Карабахе повысит качество жизни в Армении и Азербайджане - исследование

Немецкая консалтинговая компания «BE Berlin Economics GmbH» в Брюсселе презентовала исследование «Экономическое влияние на Азербайджан и Армению урегулирования Нагорно-карабахского конфликта».
«Исследование было подготовлено при финансовой поддержке Европейского союза, презентация в Брюсселе состоялась в январе», - сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» глава азербайджанской общины Нагорного Карабаха Турал Ганджалиев.
По его словам, в документе отмечается, что полное урегулирование конфликта приведет к открытию границ, восстановлению торговли, а также решению всех вопросов, связанных с беженцами и вынужденными переселенцами, нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.
«Спустя 10 лет после урегулирования обе страны будут на более высоком уровне развития, а также значительно улучшится качество жизни. В этой связи, экономические выгоды мира - веский аргумент в пользу поиска окончательного решения нагорно-карабахского конфликта», - отметил Т.Гянджалиев.
По его словам, азербайджанская община Нагорного Карабаха разделяет подобную логику и поддерживает данный подход.
«В результате урегулирования конфликта население Армении может воспользоваться возможностями сотрудничества, которые могут быть созданы в регионе. Об этом Азербайджан заявлял не раз»,- отметил он.
Т.Гянджалиев также отметил готовность общины в проведении конструктивного диалога с армянской общиной, и внести вклад в восстановление экономических и гуманитарных связей.
Ф.Исазаде
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»