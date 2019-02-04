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Карабахский конфликт 04.02.2019 18:14

Урегулирование конфликта в Карабахе повысит качество жизни в Армении и Азербайджане - исследование

Немецкая консалтинговая компания «BE Berlin Economics GmbH» в Брюсселе презентовала исследование «Экономическое влияние на Азербайджан и Армению урегулирования Нагорно-карабахского конфликта».

«Исследование было подготовлено при финансовой поддержке Европейского союза, презентация в Брюсселе состоялась в январе», - сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» глава азербайджанской общины Нагорного Карабаха Турал Ганджалиев.

По его словам, в документе отмечается, что полное урегулирование конфликта приведет к открытию границ, восстановлению торговли, а также решению всех вопросов, связанных с беженцами и вынужденными переселенцами, нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

«Спустя 10 лет после урегулирования обе страны будут на более высоком уровне развития, а также значительно улучшится качество жизни. В этой связи, экономические выгоды мира - веский аргумент в пользу поиска окончательного решения нагорно-карабахского конфликта», - отметил Т.Гянджалиев.

По его словам, азербайджанская община Нагорного Карабаха разделяет подобную логику и поддерживает данный подход.

«В результате урегулирования конфликта население Армении может воспользоваться возможностями сотрудничества, которые могут быть созданы в регионе. Об этом Азербайджан заявлял не раз»,- отметил он.

Т.Гянджалиев также отметил готовность общины в проведении конструктивного диалога с армянской общиной, и внести вклад в восстановление экономических и гуманитарных связей.

Ф.Исазаде

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Тэги: КАРАБАХ, КОМПАНИЯ, ОТЧЕТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]