Вынесение приговора экс-главе предвыборного штаба Трампа Манафорту перенесено на 13 марта

Вынесение приговора П.Манафорту в суде Вашингтона назначено на 13 марта, говорится в опубликованном во вторник распоряжении суда.
Судья Эйми Берман Джексон назначил дополнительное закрытое слушание по делу на 13 февраля, а также перенес дату вынесения приговора П.Манафорту на 13 марта в 9:30 утра.
До этого вынесение приговора было назначено на 5 марта.
Ранее в этом году П.Манафорт признал вину по двум пунктам - в тайном сговоре и оказании влияния на свидетелей.
Суд присяжных в августе признал П.Манафорта виновным по восьми пунктам обвинения финансового характера.
Президент США Д.Трамп в конце ноября заявил, что считает П.Манафорта хорошим человеком и не исключает возможности его помилования.
Роберт Мюллер и его команда проводят в США расследование по так называемому "российскому делу". Основная задача команды спецпрокурора - выяснить, существовал ли сговор между предвыборным штабом Д.Трампа и РФ. Р.Мюллер уже добился предъявления обвинений нескольким лицам, однако эти обвинения не имеют отношения к вмешательству в выборы 2016 года.
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