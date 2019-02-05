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Дальнее зарубежье 05.02.2019 11:19

Вынесение приговора экс-главе предвыборного штаба Трампа Манафорту перенесено на 13 марта

Вынесение приговора П.Манафорту в суде Вашингтона назначено на 13 марта, говорится в опубликованном во вторник распоряжении суда.

Судья Эйми Берман Джексон назначил дополнительное закрытое слушание по делу на 13 февраля, а также перенес дату вынесения приговора П.Манафорту на 13 марта в 9:30 утра.

До этого вынесение приговора было назначено на 5 марта.

Ранее в этом году П.Манафорт признал вину по двум пунктам - в тайном сговоре и оказании влияния на свидетелей.

Суд присяжных в августе признал П.Манафорта виновным по восьми пунктам обвинения финансового характера.

Президент США Д.Трамп в конце ноября заявил, что считает П.Манафорта хорошим человеком и не исключает возможности его помилования.

Роберт Мюллер и его команда проводят в США расследование по так называемому "российскому делу". Основная задача команды спецпрокурора - выяснить, существовал ли сговор между предвыборным штабом Д.Трампа и РФ. Р.Мюллер уже добился предъявления обвинений нескольким лицам, однако эти обвинения не имеют отношения к вмешательству в выборы 2016 года.

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Тэги: США, МАНАФОРТ, ПРИГОВОР, ПЕРЕНОС


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