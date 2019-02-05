Долларизация по банковским вкладам населения в Баку составляет около 66% - ЦБ

Портфель банков в Азербайджане по вкладам населения, привлеченным от жителей Баку, на 1 января 2019 года составляет 7 млрд 707 млн 930,5 тыс. манатов, что на 10,2% больше показателя на начало 2018 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Центральном банке.
На 1 января 2019 года, по данным ЦБА, 92% всех банковских вкладов населения приходится на вклады жителей Баку.
В Баку вклады от населения в 2018 году принимались по ставке в среднем 3,5% годовых, по республике этот показатель составил 3,7%.
В целом, жители столицы предпочитают вклады в иностранной валюте. На них приходится 5 млрд 78 млн 725,5 тыс. манатов (65,9% всех вкладов по Баку), на вклады в национальной валюте - 2 млрд 629 млн 205 тыс. манатов (34,1%). В столице вклады от населения в инвалюте принимались банками в среднем по ставке в 1,8% годовых, в национальной валюте – 6,9% годовых.
По состоянию на 1 января 2019 года банки привлекли в регионах Азербайджана от населения вкладов на 667 млн 450,5 тыс. манатов, что на 18,3% больше показателя на начало 2018 года.
В регионах наиболее активно хранит деньги в банках население Абшеронского экономического района. На 1 января 2019 года вклады населения в банках в Абшеронском экономическом районе составляют 192,7 млн манатов при ставке в среднем 5,9% годовых.
У жителей Гянджа-Газахского экономического района банки привлекли вклады на сумму 162 млн 151,3 тыс. манатов (в среднем по ставке в 4,5% годовых), Аранского экономического района – 112 млн 778,3 тыс. манатов (ставка – 4,2% годовых).
Остальные вклады пришлись на жителей прочих экономических районов республики.
А. Мамедов
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»