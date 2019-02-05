Запад в случае с Венесуэлой забыл о демократии - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник напомнил о демократических принципах, критикуя рядя западных стран, признавших Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы без проведения выборов.

"Как можно признавать президентом страны лицо, которое даже не участвовало в президентских выборах? А как же демократия? Где принципы, которые вы отстаиваете? Подобный подход категорически неприемлем", - приводит его высказывания агентство "Анадолу".

"Венесуэла - это не штат, чтобы требовать от ее лидера покинуть пост", - добавил он, говоря о позиции США и некоторых их союзников.

В понедельник ряд стран ЕС объявил о решении признать Х.Гуайдо временным президентом Венесуэлы.

В ответ МИД Венесуэлы объявил о "кардинальном пересмотре" двусторонних связей с этими странами до тех пор, пока они "не отвергнут планы заговорщиков, и ситуация не вернется в строгое соответствие нормам международного права".