Запад в случае с Венесуэлой забыл о демократии - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник напомнил о демократических принципах, критикуя рядя западных стран, признавших Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы без проведения выборов.
"Как можно признавать президентом страны лицо, которое даже не участвовало в президентских выборах? А как же демократия? Где принципы, которые вы отстаиваете? Подобный подход категорически неприемлем", - приводит его высказывания агентство "Анадолу".
"Венесуэла - это не штат, чтобы требовать от ее лидера покинуть пост", - добавил он, говоря о позиции США и некоторых их союзников.
В понедельник ряд стран ЕС объявил о решении признать Х.Гуайдо временным президентом Венесуэлы.
В ответ МИД Венесуэлы объявил о "кардинальном пересмотре" двусторонних связей с этими странами до тех пор, пока они "не отвергнут планы заговорщиков, и ситуация не вернется в строгое соответствие нормам международного права".
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