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Дальнее зарубежье 05.02.2019 16:14

Эрдоган: Турция не изменит позицию по Сирии даже в случае санкций

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара поддерживает создание новой конституции Сирии и проведение в этой стране свободных выборов, сообщает агентство "Анадолу".

"Турция уважает целостность и политическое единство Сирии, признает право сирийского народа на самоопределение. В этой связи Анкара открыто поддерживает процесс разработки новой конституции и проведение свободных выборов в Сирии", - приводит агентство слова президента.

Р.Т.Эрдоган подчеркнул, что "никакие угрозы, в том числе санкции, не заставят Турцию пересмотреть позицию по Сирии".

"США должны сдержать обещания, данные Турции по Сирии... Если США в течение нескольких недель не выведут террористов (курдов - ИФ) из сирийского Манбиджа, терпение Турции иссякнет", - заявил он, выступая в парламенте страны.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРЦИЯ, ЭРДОГАН, СИРИЯ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]