Лидеры радикальных палестинских движений ХАМАС и "Исламский джихад" обсудили в Каире тему межпалестинского примирения.

Глава ХАМАС Исмаил Хания и генсек "Исламского джихада" Зиад ан-Нехале отметили важность совместных шагов всех палестинских группировок по противодействию вызовам в Палестине, сообщило из Каира турецкое информационное агентство Анадолу.

По мнению участников встречи, для урегулирования разногласий в палестинском обществе необходимо провести всеобъемлющие выборы, итогом которых стало бы создание правительства национального единства.

Переговоры лидеров двух группировок прошла в преддверии намеченной на 11-13 февраля в Москве межпалестинской встречи с участием представителей ФАТХ, ХАМАС, "Исламского Джихада" и других партий.

Посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль сообщил ранее "Интерфаксу", что

во встрече примут участие порядка 10-11 палестинских фракций.

"Встреча будет проходить в рамках российской инициативы по межпалестинскому примирению. На ней встретятся все палестинские объединения, а российская сторона выступит в качестве посредника", - сказал посол.

По его словам, в Москве будет "возможность поговорить о проблемах, препятствиях и вызовах и о том, какова может быть роль России".

Конфликт между двумя основными палестинскими группировками - Движением за национальное освобождение Палестины (ФАТХ) и Исламским движением сопротивления - ХАМАС начался в 2006 году после того, как ХАМАС выиграл выборы. В июне 2007 года радикальная группировка вытеснила ПНА и сектора Газа и полностью установила над ним контроль.

12 октября 2017 года ФАТХ и ХАМАС подписали в Каире соглашение о национальном примирении. Несмотря на это, противостояние между ними продолжается.