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Дальнее зарубежье 05.02.2019 18:18

Лидеры ХАМАС и "Исламского джихада" говорили о выборах и создании по их итогам правительства национального единства Палестины

Лидеры радикальных палестинских движений ХАМАС и "Исламский джихад" обсудили в Каире тему межпалестинского примирения.

Глава ХАМАС Исмаил Хания и генсек "Исламского джихада" Зиад ан-Нехале отметили важность совместных шагов всех палестинских группировок по противодействию вызовам в Палестине, сообщило из Каира турецкое информационное агентство Анадолу.

По мнению участников встречи, для урегулирования разногласий в палестинском обществе необходимо провести всеобъемлющие выборы, итогом которых стало бы создание правительства национального единства.

Переговоры лидеров двух группировок прошла в преддверии намеченной на 11-13 февраля в Москве межпалестинской встречи с участием представителей ФАТХ, ХАМАС, "Исламского Джихада" и других партий.

Посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль сообщил ранее "Интерфаксу", что

во встрече примут участие порядка 10-11 палестинских фракций.

"Встреча будет проходить в рамках российской инициативы по межпалестинскому примирению. На ней встретятся все палестинские объединения, а российская сторона выступит в качестве посредника", - сказал посол.

По его словам, в Москве будет "возможность поговорить о проблемах, препятствиях и вызовах и о том, какова может быть роль России".

Конфликт между двумя основными палестинскими группировками - Движением за национальное освобождение Палестины (ФАТХ) и Исламским движением сопротивления - ХАМАС начался в 2006 году после того, как ХАМАС выиграл выборы. В июне 2007 года радикальная группировка вытеснила ПНА и сектора Газа и полностью установила над ним контроль.

12 октября 2017 года ФАТХ и ХАМАС подписали в Каире соглашение о национальном примирении. Несмотря на это, противостояние между ними продолжается.

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Тэги: ЕГИПЕТ, ПАЛЕСТИНА, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]