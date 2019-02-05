TOTAL оценит возможность инвестиций в проекты ВИЭ в Азербайджане

Французская компания TOTAL и министерство энергетики Азербайджана договорились о сотрудничестве в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ).
«TOTAL и Минэнерго во вторник подписали Меморандум о взаимопонимании с целью развития сферы возобновляемых источников энергии в Азербайджане. Документ предусматривает проведение оценки потенциала по вложению инвестиций в проекты и сотрудничество в сфере ВИЭ», - отмечается в сообщении Минэнерго.
Документ подписали заместитель министра энергетики Эльнур Солтанов и директор TOTAL Eren по развитию бизнеса в странах Кавказского региона Эммануэль Терриор.
Э.Солтанов, выступая на церемонии подписания, сообщил, что в соответствии со Стратегической дорожной картой по развитию в Азербайджане коммунальных услуг, предусмотрен ввод в эксплуатацию 420 МВт генерирующих мощностей ветряной, солнечной и биоэнергии.
«С этой целью создается законодательная база, определяются механизмы по привлечению честных инвестиций и развивается сотрудничество с международными энергетическими компаниями и финансовыми организациями, имеющими передовой опыт в этой области. Подписание Меморандума с TOTAL внесет свой вклад в работу по увеличению удельного веса ВИЭ в общем объеме выработки электроэнергии», - отметил Э.Солтанов, слова которого приводятся в пресс-релизе.
Глава азербайджанского представительства TOTAL Денис Лемаршаль, в свою очередь, отметил, что компания TOTAL Eren специализируется в энергетических проектах, в частности касающихся развития, финансирования и эксплуатации ветряных и фотовольтаических станций. «Подписание Меморандума с Минэнерго позволит компании реализовать интерес к развитию зеленой энергетике в Азербайджане», - отметил он.
По данным Минэнерго, доля производства электроэнергии за счёт альтернативных источников энергии в Азербайджане в настоящее время составляет 18%. Основная часть приходится на гидроэлектростанции.
Азербайджан планирует к 2030 году довести установленную мощность возобновляемых источников энергии (ВИЭ) до 3461 МВт.
Н.Аббасова
Алиев принял в Баку Патриарха Кирилла
Президент Алиев распорядился о проведении 27-годовщины Ходжалинского геноцида
Azerkosmos получит 2 млн манатов на оказание господдержки организации вещания отечественным телерадиокомпаниям за рубежом
Пять частных общереспубликанских телеканалов в Азербайджане получат по $350 тыс. в качестве единовременной помощи - НСТР
Apple урегулировала 10-летнее налоговое разбирательство во Франции за 500 млн евро - СМИ
В Швеции, предположительно, обнаружены украденные королевские драгоценности
Президент Алиев выделил более 21,6 млн манатов на замену кровли многоквартирных домов в Азербайджане
Азербайджан до 2024г вложит более $10 млрд в развитие регионов - Алиев
Развитие АПК и индустриализация – приоритеты новой Госпрограммы развития регионов Азербайджана – президент Алиев
Акции Apple дорожают на 1,7%, компания вернула себе статус самой дорогой в США
Сроки вывода войск США из Афганистана не согласованы - "Талибан"
Иран пригрозил Израилю ответными мерами в случае атак на территории Сирии
Пашинян может в чем-то рискнуть в вопросе Карабаха, но вряд ли пойдет ва-банк
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) объявляет тендер по приобретению кассового оборудования для ОАО Банк ВТБ (Азербайджан)
Министерство транспорта, связи и высоких технологий и Caspian European Club проведут бизнес-форум
В Баку открылась фотовыставка, посвященная 76-ой годовщине окончания Сталинградской битвы
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»