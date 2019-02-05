TOTAL оценит возможность инвестиций в проекты ВИЭ в Азербайджане

Французская компания TOTAL и министерство энергетики Азербайджана договорились о сотрудничестве в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

«TOTAL и Минэнерго во вторник подписали Меморандум о взаимопонимании с целью развития сферы возобновляемых источников энергии в Азербайджане. Документ предусматривает проведение оценки потенциала по вложению инвестиций в проекты и сотрудничество в сфере ВИЭ», - отмечается в сообщении Минэнерго.

Документ подписали заместитель министра энергетики Эльнур Солтанов и директор TOTAL Eren по развитию бизнеса в странах Кавказского региона Эммануэль Терриор.

Э.Солтанов, выступая на церемонии подписания, сообщил, что в соответствии со Стратегической дорожной картой по развитию в Азербайджане коммунальных услуг, предусмотрен ввод в эксплуатацию 420 МВт генерирующих мощностей ветряной, солнечной и биоэнергии.

«С этой целью создается законодательная база, определяются механизмы по привлечению честных инвестиций и развивается сотрудничество с международными энергетическими компаниями и финансовыми организациями, имеющими передовой опыт в этой области. Подписание Меморандума с TOTAL внесет свой вклад в работу по увеличению удельного веса ВИЭ в общем объеме выработки электроэнергии», - отметил Э.Солтанов, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Глава азербайджанского представительства TOTAL Денис Лемаршаль, в свою очередь, отметил, что компания TOTAL Eren специализируется в энергетических проектах, в частности касающихся развития, финансирования и эксплуатации ветряных и фотовольтаических станций. «Подписание Меморандума с Минэнерго позволит компании реализовать интерес к развитию зеленой энергетике в Азербайджане», - отметил он.

По данным Минэнерго, доля производства электроэнергии за счёт альтернативных источников энергии в Азербайджане в настоящее время составляет 18%. Основная часть приходится на гидроэлектростанции.

Азербайджан планирует к 2030 году довести установленную мощность возобновляемых источников энергии (ВИЭ) до 3461 МВт.

Н.Аббасова