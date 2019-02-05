Храм Ильи Пророка в Москве оцеплен из-за угрозы взрыва

Звонок о минировании поступил во вторник вечером в храм Ильи Пророка в Обыденском переулке в центре Москвы.
"Около 18:00 в храм позвонили с угрозой взорвать бомбу", - сообщил "Интерфаксу" представитель прихода.
По его словам, на тот момент служба уже завершалась, поэтому спешно эвакуировать людей, находившихся в храме, не пришлось, они ушли сами. К церкви оперативно подъехали сотрудники полиции, которые оцепили здание.
Между тем в столичном главке полиции "Интерфаксу" сообщили, что в храме произошёл словесный конфликт между одним из посетителей и охранником. "В настоящий момент оба доставляются в отдел полиции",- сказал сотрудник пресс-службы.
Храм Ильи Пророка в Обыденском переулке, известный также как храм Илии Обыденного, один из самых популярных у москвичей, который не закрывался даже в советское время. Именно здесь находится особенно любимая православными верующими икона Божией Матери "Нечаянная радость".
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