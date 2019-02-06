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СНГ 06.02.2019 10:42

Первая за годы независимости перепись населения в Узбекистане пройдет в 2022г - указ

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев утвердил своим указом концепцию проведения в 2022 году переписи населения в стране, первой после провозглашения независимости.

"За годы независимости в Республике Узбекистан перепись населения не проводилась. Произошедшие изменения, кардинально повлиявшие на численность населения, половозрастную структуру, особенности расселения на территории республики и другие социально-демографические характеристики, существенно ограничивают применение имеющихся данных текущего учета населения", - говорится в указе, текст которого опубликован в среду в узбекских СМИ.

В последний раз перепись населения в Узбекистане была проведена в 1989 году.

Ш.Мирзиеев поручил в срок до 1 июля 2019 года разработать и внести в правительство проект Закона "О переписи населения", предусматривающий цели, порядок, период и сроки проведения переписи населения.

Перепись планируется организовать с применением современных технологий и методологии, принятых в передовой зарубежной практике. В соответствии с указом создана республиканская комиссия по оказанию содействия в проведении переписи.

Как отмечается, решение принято в соответствии с резолюцией ООН от 10 июня 2015 года, призывающей государства-члены провести по меньшей мере одну перепись населения и жилищного фонда в рамках Всемирной программы переписей населения и жилищного фонда 2020 года, учитывая международные и региональные рекомендации, относящиеся к переписи населения и жилищного фонда.

По данным органов статистики республики, численность населения Узбекистана на 1 января текущего года превысила 33 млн 250 тыс. человек, увеличившись в 2018 году на 597,4 тыс. человек, или на 1,8%".

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, НАСЕЛЕНИЕ, ПЕРЕПИСЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]