Первая за годы независимости перепись населения в Узбекистане пройдет в 2022г - указ

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев утвердил своим указом концепцию проведения в 2022 году переписи населения в стране, первой после провозглашения независимости.
"За годы независимости в Республике Узбекистан перепись населения не проводилась. Произошедшие изменения, кардинально повлиявшие на численность населения, половозрастную структуру, особенности расселения на территории республики и другие социально-демографические характеристики, существенно ограничивают применение имеющихся данных текущего учета населения", - говорится в указе, текст которого опубликован в среду в узбекских СМИ.
В последний раз перепись населения в Узбекистане была проведена в 1989 году.
Ш.Мирзиеев поручил в срок до 1 июля 2019 года разработать и внести в правительство проект Закона "О переписи населения", предусматривающий цели, порядок, период и сроки проведения переписи населения.
Перепись планируется организовать с применением современных технологий и методологии, принятых в передовой зарубежной практике. В соответствии с указом создана республиканская комиссия по оказанию содействия в проведении переписи.
Как отмечается, решение принято в соответствии с резолюцией ООН от 10 июня 2015 года, призывающей государства-члены провести по меньшей мере одну перепись населения и жилищного фонда в рамках Всемирной программы переписей населения и жилищного фонда 2020 года, учитывая международные и региональные рекомендации, относящиеся к переписи населения и жилищного фонда.
По данным органов статистики республики, численность населения Узбекистана на 1 января текущего года превысила 33 млн 250 тыс. человек, увеличившись в 2018 году на 597,4 тыс. человек, или на 1,8%".
Москву не смущают поставки Минском РСЗО Полонез в Баку – глава ФСВТС
Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 21 нарушение - Минобороны Азербайджана
Баку ждет от Еревана освобождения двух азербайджанцев, удерживаемых в заложниках с 2014 года в Карабахе – МИД Азербайджана
BP планирует в 2019-2020гг провести 3D-сейсморазведку на перспективном блоке D230 на Каспии
Чистая прибыль Equinor в IV квартале выросла на 30%, годовая добыча была рекордной
В Азербайджане в ДТП пострадали 10 человек, из них шестеро госпитализированы - Минздрав
Трещины образовались в нескольких школах Азербайджана в результате землетрясения - Минобразования
В Азербайджане один человек доставлен в реанимацию с диагнозом «кровоизлияние в мозг» после ночного землетрясения - Минздрав
Президент Алиев выделил более 21,6 млн манатов на замену кровли многоквартирных домов в Азербайджане
Азербайджан до 2024г вложит более $10 млрд в развитие регионов - Алиев
Развитие АПК и индустриализация – приоритеты новой Госпрограммы развития регионов Азербайджана – президент Алиев
Пашинян может в чем-то рискнуть в вопросе Карабаха, но вряд ли пойдет ва-банк
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»