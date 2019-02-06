Парень и девушка насмерть замерзли в автомобиле на берегу реки Лена в 40-градусный мороз

Полиция устанавливает обстоятельства гибели двух человек, тела которых были обнаружены в автомобиле на берегу реки Лена в городе Усть-Кут Иркутской области, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в среду в пресс-службе Главного управления МВД по региону.

"23-летний молодой человек и 22-летняя девушка, оба - жители Усть-Кута, пропали без вести 2 февраля. Родственники объявили их в розыск 4 февраля. На следующий день друзья молодого человека нашли его автомобиль "Toyota Crown" в микрорайоне "Новая РЭБ". На заднем сидении машины были обнаружены тела пропавших", - сообщил сотрудник пресс-службы.

По его словам, видимых признаков насильственной смерти не обнаружено.

"По предварительным данным, молодые люди скончались от переохлаждения. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной даты и причины смерти", - сказал представитель МВД.

Местные СМИ сообщают, что у девушки осталось двое малолетних детей.

По данным метеорологов, в начале февраля в Усть-Куте ночная температура опускалась ниже минус 40 градусов.