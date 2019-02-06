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Оборона 06.02.2019 12:16

Москву не смущают поставки Минском РСЗО Полонез в Баку – глава ФСВТС

Россию не смущают поставки белорусских реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Полонез» в Азербайджан, заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

«Да, Азербайджан сегодня сотрудничает не только с нами (Россией – ИФ), но и с другими партнерами - в частности, с белорусами. Это нас не смущает (поставки Азербайджану РСЗО «Полонез» - ИФ): во-первых, мы за здоровую нормальную конкуренцию, во-вторых, обе страны входят в СНГ, поэтому как мы можем быть против?»,- сказал Д.Шугаев в интервью газете «Коммерсант».

Он подчеркнул, что если азербайджано-белорусское ВТС «происходит в рамках здравого смысла, мы не можем ничего никому диктовать и не собираемся этого делать».

Как сообщалось ранее, первую партию РСЗО "Полонезов" Баку приобрел у Минска в июне 2018 года. В сентябре 2018 года Азербайджан получил от Беларуси очередную партию комплексов. Поставки белорусских РСЗО в Баку были осуществлены в рамках азербайджано-белорусского межправительственного соглашения.

Первый твердый контракт подразумевает передачу 10 комплектов РСЗО (туда входят ракеты, транспортно-заряжающие машины, пункт управления, радиолокационные станции и т. д.).

Ф.Исазаде

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Тэги: РОССИЯ, ПОЛОНЕЗ, ПОСТАВКИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]