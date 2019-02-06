Москву не смущают поставки Минском РСЗО Полонез в Баку – глава ФСВТС

Россию не смущают поставки белорусских реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Полонез» в Азербайджан, заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.
«Да, Азербайджан сегодня сотрудничает не только с нами (Россией – ИФ), но и с другими партнерами - в частности, с белорусами. Это нас не смущает (поставки Азербайджану РСЗО «Полонез» - ИФ): во-первых, мы за здоровую нормальную конкуренцию, во-вторых, обе страны входят в СНГ, поэтому как мы можем быть против?»,- сказал Д.Шугаев в интервью газете «Коммерсант».
Он подчеркнул, что если азербайджано-белорусское ВТС «происходит в рамках здравого смысла, мы не можем ничего никому диктовать и не собираемся этого делать».
Как сообщалось ранее, первую партию РСЗО "Полонезов" Баку приобрел у Минска в июне 2018 года. В сентябре 2018 года Азербайджан получил от Беларуси очередную партию комплексов. Поставки белорусских РСЗО в Баку были осуществлены в рамках азербайджано-белорусского межправительственного соглашения.
Первый твердый контракт подразумевает передачу 10 комплектов РСЗО (туда входят ракеты, транспортно-заряжающие машины, пункт управления, радиолокационные станции и т. д.).
Ф.Исазаде
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»