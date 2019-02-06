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СНГ 06.02.2019 12:27

Очередная встреча СМИД СНГ пройдет в апреле в Москве - Лавров

Очередное заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) стран СНГ состоится 5 апреля в Москве, сообщил в среду в Ашхабаде глава МИД РФ Сергей Лавров после переговоров со своим туркменским коллегой Рашидом Мередовым.

"Мы обсудили наше сотрудничество в рамках Содружества независимых государств (СНГ), где Туркменистан является председателем", - сказал С.Лавров.

"И обсудили подготовку к заседанию совета министров иностранных дел СНГ, которое состоится 5 апреля в Москве", - отметил российский министр.

Туркменистан - последний этап центральноазиатского турне С.Лаврова, в ходе которого он ранее посетил Киргизию и Таджикистан.

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Тэги: ТУРКМЕНИСТАН, ЛАВРОВ, СНГ, СМИД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]