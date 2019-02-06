Очередная встреча СМИД СНГ пройдет в апреле в Москве - Лавров

Очередное заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) стран СНГ состоится 5 апреля в Москве, сообщил в среду в Ашхабаде глава МИД РФ Сергей Лавров после переговоров со своим туркменским коллегой Рашидом Мередовым.

"Мы обсудили наше сотрудничество в рамках Содружества независимых государств (СНГ), где Туркменистан является председателем", - сказал С.Лавров.

"И обсудили подготовку к заседанию совета министров иностранных дел СНГ, которое состоится 5 апреля в Москве", - отметил российский министр.

Туркменистан - последний этап центральноазиатского турне С.Лаврова, в ходе которого он ранее посетил Киргизию и Таджикистан.