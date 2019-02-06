В НАТО подписали протокол о вступлении Северной Македонии в альянс

Церемония подписания протокола о присоединении Северной Македонии к Североатлантическому альянсу состоялась в среду в штаб-квартире организации в Брюсселе.

От имени альянса документ подписали 29 постоянных представителей стран НАТО. Со стороны Северной Македонии в церемонии участвовал министр иностранных дел Никола Димитров.

Перед этой церемонией генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил надежду на то, что процедура ратификации протокола странами альянса пройдет быстро. Он также напомнил, что двери НАТО остаются открыты для демократий, разделяющих идеалы альянса.

Как сообщалось, Й.Столтенберг ранее заявил: "Когда все 29 стран НАТО ратифицируют протокол, мы сможем приветствовать Республику Северная Македония в качестве тридцатого члена НАТО".

Он уточнил, что после подписания документа Северная Македония сможет участвовать в мероприятиях альянса в качестве приглашенной страны.

Бывшая югославская республика присоединилась к натовской программе "Партнерство ради мира" в 1995 году, а в 1999 году - к Плану действий по подготовке к членству в НАТО. Страна оказывала поддержку операциям и миссиям под руководством НАТО в Афганистане и Косово.

Член Организации Североатлантического договора Греция после развала бывшей Югославии блокировала путь Скопье в НАТО и в Евросоюз, не признавая права страны на название Северная Македония из-за собственной одноименной исторической области.

По причине этого спора новую западно-балканскую страну приняли в ООН под условным названием Бывшая югославская республика Македония и рекомендовали сторонам разрешить разногласия мирным путем.

Заключенное Афинами и Скопье 17 июня 2018 года преспанское соглашение предусматривает название Республика Северная Македония.

На своем саммите в Брюсселе 11-12 июля 2018 года НАТО пригласила Македонию вступить в организацию.

Как сообщалось, в МИД РФ считают, что вопрос о новом названии Македонии еще должен быть рассмотрен в ООН.

"Исходим из того, что данный вопрос должен быть рассмотрен Советом Безопасности ООН в соответствии с п.3 резолюции СБ ООН 845", - говорится в комментарии российского внешнеполитического ведомства.