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ТЭК 06.02.2019 15:15

Украина с февраля увеличила импорт газа в 2,7 раза

Украина в начале февраля 2019 года увеличила импорт природного газа из стран Европы в 2,7 раза по сравнению с январем, свидетельствуют данные АО "Укртрансгаз".

По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", если среднесуточный импорт в январе-2018 составил 8 млн куб. м, то 1-4 февраля он возрос до 21,6 млн куб. м/сутки. В частности, поставки газа со стороны Словакии в первые дни февраля возросли до 17,4 млн куб. м/сутки (в январе - 4 млн куб. м/сутки), Польши - 2,2 млн куб. м/сутки (в январе - 1,3 млн куб. м/сутки), тогда как Венгрии - уменьшились до 2 млн куб. м/сутки (в январе - 2,7 млн куб. м/сутки),

Ранее глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" отмечал, что накопленные в межотопительный период значительные запасы в ПХГ позволяют маневрировать при закупке газа в зависимости от цен на рынке.

Украина в 2018 году сократила импорт природного газа на 24,6% (на 3 млрд 459,8 млн куб. м) по сравнению с 2017 годом - до 10 млрд 590,2 млн куб. м, в том числе, со стороны Словакии за прошлый год поступило 6,459 млрд куб. м газа (-34,8% к 2017-му), Венгрии - 3 млрд 441,1 млн куб. м (+21,4%), Польши - 690,1 млн куб. м (-47,1%).

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, ГАЗ, ИМПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]