Конференция по производству минеральных удобрений в Каспийско-Черноморском регионе пройдет в Баку весной

Конференция «Argus Минеральные удобрения 2019. Производство и логистика в Каспийско-Черноморском регионе» состоится 14-15 марта в Баку, говорится в сообщении Argus.
«Конференция объединит производителей минеральных удобрений из Азербайджана, России, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, международные торговые компании и дистрибьюторов из Турции, Украины и стран Восточной Европы, компании транспортно-логистической отрасли», - отмечается в сообщении.
Участники мероприятия обсудят вопросы, касающиеся перспектив завода SOCAR Carbamide и выхода Азербайджана на международный рынок удобрений, текущую ситуацию в сфере АПК и потребности страны в удобрениях, основные направления экспортных поставок для производителей удобрений Каспийского региона и потребности в новых перевалочных мощностях и объектах транспортной инфраструктуры в Центральной Азии и странах Каспийского региона.
Кроме того, в рамках конференции будет заслушан обзор рынков аммиака и карбамида в регионах Черного и Средиземного морей.
В рамках мероприятия состоится поездка участников на карбамидный завод SOCAR.
Как сообщалось, SOCAR 16 января 2019 года ввела в эксплуатацию завод по производству карбамида в Азербайджане, инвестиции в проект составили 800 млн евро. Годовой объем производства составит 650-660 тыс. тонн карбамидной продукции, из которых 70% планируется поставлять на турецкий рынок. Ежегодные доходы завода от экспорта готовой продукции составят до $160 млн.
Н.Аббасова
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»