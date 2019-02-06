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СНГ 06.02.2019 18:13

Янукович назвал недопустимым уголовное преследование властями Украины Медведчука и других политиков

Виктор Янукович осудил уголовное преследование на Украине председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.

"Звучат угрозы в адрес Виктора Медведчука. Я лично могу сказать, что у него всегда была своя позиция, и он ее высказывал. Я, когда был президентом, очень часто с его позицией был не согласен, но я же не давал никому задание ему рот заткнуть или что-то с ним сделать", - заявил В.Янукович журналистам.

По его мнению, угрозы и преследование В.Медведчука и других политиков на Украине, "это все страшно и не допустимо, при том, что нынешняя власть на каждом углу говорит о демократических принципах".

Генпрокуратура Украины 5 февраля по обращению народного депутата фракции "Народный фронт" Андрея Тетерука внесла в Единый реестр досудебных расследований сведения о совершении В.Медведчуком уголовных преступлений - посягательстве на территориальную целостность Украины и государственной измене.

Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сказала, что В.Медведчук заявил на партийном съезде 29 января 2019 в Киеве о необходимости образования так называемого "автономного региона Донбасс" с образованием собственного парламента и правительства, а также о закреплении такого статуса в Конституции Украины. Он считает, что такие договоренности о статусе Донбасса возможно достичь в четырехугольнике Киев-Донецк-Луганск-Москва.

"В данном случае провозглашены призывы к изменению границ территории Украины и одновременно оказывается помощь РФ в проведении подрывной деятельности против Украины, поддерживается агрессивная деятельность и сепаратистские настроения", - заявила представитель прокуратуры.

По словам Л.Сарган, материалы уголовных производств будут переданы в СБУ по подследственности.

В.Медведчук заявил, что называть противозаконными его предложения по Донбассу, направленные на реализацию минских соглашений, - это абсурд и правовой беспредел.

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Тэги: УКРАИНА, ЯНУКОВИЧ, МЕДВЕДЧУК, МНЕНИЕ


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