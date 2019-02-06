Около 15 азербайджанских компаний принимают участие на выставке Fruit Logistica 2019 в Берлине

Около 15 азербайджанских компаний участвуют на ежегодной берлинской выставке «Fruit Logistica 2019», сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве экономики.

«14 азербайджанских компаний представлены на выставке «Fruit Logistica 2019» в Берлине единым стендом «Made in Azerbaijan». Среди них компании-производители овощей и фруктов», - отметили в министерстве.

Выставка продлится до 8 февраля.

Б.Рустамбеков