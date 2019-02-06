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АПК 06.02.2019 16:37

Около 15 азербайджанских компаний принимают участие на выставке Fruit Logistica 2019 в Берлине

Около 15 азербайджанских компаний участвуют на ежегодной берлинской выставке «Fruit Logistica 2019», сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве экономики.

«14 азербайджанских компаний представлены на выставке «Fruit Logistica 2019» в Берлине единым стендом «Made in Azerbaijan». Среди них компании-производители овощей и фруктов», - отметили в министерстве.

Выставка продлится до 8 февраля.

Б.Рустамбеков

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БЕРЛИН, ВЫСТАВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]