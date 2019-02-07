Поток мигрантов из Таджикистана за пять лет снизился на 40%

Поток рабочих-мигрантов из Таджикистана в 2018 году снизился на 1% по сравнению с предыдущим годом и составил 484,18 тыс. человек, за минувшие пять лет поток мигрантов, уезжающих на заработки за границу, снизился на 39,5%, сообщил первый заместитель министра труда, миграции и занятости населения Таджикистана Эмин Сангинзода.
"В течение 2018 года на основе миграционных карточек из республики выехало 484 тыс. 176 трудовых мигрантов. Из них 86,7% - мужчины и 13,3% - женщины. В Российскую Федерацию на заработки отправились 463 тыс. 552 человека, в Казахстан - 13 тыс. 586 человек. Процесс трудовой миграции по сравнению аналогичным периодом 2017 года уменьшился на 3 тыс 581 чел, или на 1%", - сказал чиновник на пресс-конференции в Душанбе.
"По сравнению с показателями 2013 года процесс трудовой миграции из Таджикистана сократился на 315 тыс. 522 человек, или 39,5%", - заявил Э.Сангинзода.
Посол Украины в Баку завершил дипмиссию в Азербайджане
Азербайджан и Нигерия обсудили возможности сотрудничества между ВВС
Азербайджан заинтересован в расширении связей с Мавританией – посол
PwC проведет аудит MIDA за 2018 год
Azerpoct присоединяется к мобильной платежной системе Sendy
В Азербайджане в 2018 году совершено около 160 преднамеренных убийств - генпрокурор
В суд направлено 6 уголовных дел по беспорядкам в Гяндже в июле 2018 года - Генпрокуратура
Британскую туристку посадили в тюрьму Бали на полгода за пощечину сотруднику аэропорта
МЧС получит 2 млн манатов на устранение последствий землетрясения в центральном регионе Азербайджана
Президент Алиев выделил более 21,6 млн манатов на замену кровли многоквартирных домов в Азербайджане
Азербайджан до 2024г вложит более $10 млрд в развитие регионов - Алиев
Пашинян может в чем-то рискнуть в вопросе Карабаха, но вряд ли пойдет ва-банк
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»