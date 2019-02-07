Поток мигрантов из Таджикистана за пять лет снизился на 40%

Поток рабочих-мигрантов из Таджикистана в 2018 году снизился на 1% по сравнению с предыдущим годом и составил 484,18 тыс. человек, за минувшие пять лет поток мигрантов, уезжающих на заработки за границу, снизился на 39,5%, сообщил первый заместитель министра труда, миграции и занятости населения Таджикистана Эмин Сангинзода.

"В течение 2018 года на основе миграционных карточек из республики выехало 484 тыс. 176 трудовых мигрантов. Из них 86,7% - мужчины и 13,3% - женщины. В Российскую Федерацию на заработки отправились 463 тыс. 552 человека, в Казахстан - 13 тыс. 586 человек. Процесс трудовой миграции по сравнению аналогичным периодом 2017 года уменьшился на 3 тыс 581 чел, или на 1%", - сказал чиновник на пресс-конференции в Душанбе.

"По сравнению с показателями 2013 года процесс трудовой миграции из Таджикистана сократился на 315 тыс. 522 человек, или 39,5%", - заявил Э.Сангинзода.