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СНГ 07.02.2019 13:44

Поток мигрантов из Таджикистана за пять лет снизился на 40%

Поток рабочих-мигрантов из Таджикистана в 2018 году снизился на 1% по сравнению с предыдущим годом и составил 484,18 тыс. человек, за минувшие пять лет поток мигрантов, уезжающих на заработки за границу, снизился на 39,5%, сообщил первый заместитель министра труда, миграции и занятости населения Таджикистана Эмин Сангинзода.

"В течение 2018 года на основе миграционных карточек из республики выехало 484 тыс. 176 трудовых мигрантов. Из них 86,7% - мужчины и 13,3% - женщины. В Российскую Федерацию на заработки отправились 463 тыс. 552 человека, в Казахстан - 13 тыс. 586 человек. Процесс трудовой миграции по сравнению аналогичным периодом 2017 года уменьшился на 3 тыс 581 чел, или на 1%", - сказал чиновник на пресс-конференции в Душанбе.

"По сравнению с показателями 2013 года процесс трудовой миграции из Таджикистана сократился на 315 тыс. 522 человек, или 39,5%", - заявил Э.Сангинзода.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ТАДЖИКИСТАН, МИГРАНТЫ, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]