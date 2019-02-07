Инвестиции в строительство дорог в Азербайджане в 2018г на основании распоряжений президента превысили 672 млн манатов

Более 672 млн манатов в 2018 году выделено на строительство и капитальный ремонт автомобильных дорог в рамках распоряжений президента Азербайджана Ильхама Алиева, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве экономики.
«В 2018 году на ремонт и строительство автомобильных дорог в Азербайджане было выделено 672,05 млн манатов. Средства выделены из госбюджета на основании распоряжений президента Азербайджана», - отметили в ведомстве.
В министерстве подчеркнули, что за отчетный период в стране было построено и капитально отремонтировано 1,887 тыс. км автомобильных дорог республиканского и местного назначения.
Кроме того, в прошлом году построено 16 новых автомобильных мостов.
Б.Рустамбеков
Посол Украины в Баку завершил дипмиссию в Азербайджане
Азербайджан и Нигерия обсудили возможности сотрудничества между ВВС
Азербайджан заинтересован в расширении связей с Мавританией – посол
В Азербайджане в 2018 году совершено около 160 преднамеренных убийств - генпрокурор
В суд направлено 6 уголовных дел по беспорядкам в Гяндже в июле 2018 года - Генпрокуратура
Британскую туристку посадили в тюрьму Бали на полгода за пощечину сотруднику аэропорта
МЧС получит 2 млн манатов на устранение последствий землетрясения в центральном регионе Азербайджана
Президент Алиев выделил более 21,6 млн манатов на замену кровли многоквартирных домов в Азербайджане
Азербайджан до 2024г вложит более $10 млрд в развитие регионов - Алиев
Корбин сообщил Мэй об условиях, на которых он готов поддержать сделку по Brexit
В Кабуле не придают значения итогам конференции по Афганистану в Москве
Пашинян может в чем-то рискнуть в вопросе Карабаха, но вряд ли пойдет ва-банк
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»