Инвестиции в строительство дорог в Азербайджане в 2018г на основании распоряжений президента превысили 672 млн манатов

Более 672 млн манатов в 2018 году выделено на строительство и капитальный ремонт автомобильных дорог в рамках распоряжений президента Азербайджана Ильхама Алиева, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве экономики.

«В 2018 году на ремонт и строительство автомобильных дорог в Азербайджане было выделено 672,05 млн манатов. Средства выделены из госбюджета на основании распоряжений президента Азербайджана», - отметили в ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что за отчетный период в стране было построено и капитально отремонтировано 1,887 тыс. км автомобильных дорог республиканского и местного назначения.

Кроме того, в прошлом году построено 16 новых автомобильных мостов.

Б.Рустамбеков