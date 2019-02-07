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Транспорт и связь 07.02.2019 13:57

Инвестиции в строительство дорог в Азербайджане в 2018г на основании распоряжений президента превысили 672 млн манатов

Более 672 млн манатов в 2018 году выделено на строительство и капитальный ремонт автомобильных дорог в рамках распоряжений президента Азербайджана Ильхама Алиева, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве экономики.

«В 2018 году на ремонт и строительство автомобильных дорог в Азербайджане было выделено 672,05 млн манатов. Средства выделены из госбюджета на основании распоряжений президента Азербайджана», - отметили в ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что за отчетный период в стране было построено и капитально отремонтировано 1,887 тыс. км автомобильных дорог республиканского и местного назначения.

Кроме того, в прошлом году построено 16 новых автомобильных мостов.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ДОРОГИ, СТРОИТЕЛЬСТВО, СРЕДСТВА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]