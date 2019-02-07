В Венесуэле упал военный вертолет, пять человек пострадали

Пять человек пострадали в Венесуэле после того, как ударный вертолет Ми-35 (экспортный вариант Ми-24В) потерпел крушение в районе Эль Пао в штате Кохедес, сообщают латиноамериканские СМИ.
Авария произошла еще 4 февраля, однако известно о ней стало только накануне.
СМИ отмечают, что Ми-35 упал во время масштабных учений по защите территории Венесуэлы от иностранных захватчиков. Однако в министерстве обороны Венесуэлы опровергли информацию о том, что крушение произошло во время учений.
По данным источника в венесуэльской армии, причиной аварии стала техническая неисправность машины. В то же время в социальных сетях появлялась информация, что вертолет упал в результате акта саботажа.
Транспортно-боевой вертолет Ми-35М предназначен для уничтожения бронетанковой техники и огневой поддержки подразделений сухопутных войск. Он оснащен современным высокоточным оружием и способен выполнять боевые задачи круглосуточно в различных метеоусловиях. Кроме того, Ми-35М имеет возможность перевозить людей и грузы внутри кабины.
23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом страны. Практически сразу после этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки, а также ряд европейских государств официально признали Х.Гуайдо временным президентом Венесуэлы.
В свою очередь президент США Дональд Трамп не стал отвергать возможность военного сценария в отношении Венесуэлы.
Тем временем президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что сделает все возможное для защиты суверенитета страны, и объявил о масштабных военных учениях.
В январе СМИ сообщали, что венесуэльская оппозиция собирается пересмотреть стоимость заключенных ранее с Россией контрактов на поставки вооружений. Так, назначенный парламентом на пост спецпредставителя Венесуэлы при Организации американских государств Густаво Тарре Брисеньо, выступая в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований, заявил, что российская сторона не продала Каракасу то, что было прописано в контракте.
Т.Брисеньо также подверг критике поставленное РФ оружие. В частности, он заявил о якобы низком качестве вертолетов, на которых "не летают в Венесуэле", так как две трети из них якобы пришли в негодность. В России сочли эти заявления безосновательными.
6 февраля глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев заявил в интервью "Коммерсанту", что Россия не склонна сворачивать военно-техническое сотрудничество с Венесуэлой.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»