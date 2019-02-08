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СНГ 08.02.2019 09:04

Автобус с шахтерами перевернулся в Кузбассе, шесть человек погибли

Вахтовый автобус, перевозивший работников шахта "Распадская" (Кемеровская область) перевернулся, шесть человек погибли, шестнадцать пострадали, сообщил агентству "Интерфакс-Сибирь" информированный источник в пятницу.

"Автобус съехал с технологической дороги на территории разреза. Шесть человек погибли, 16 получили травмы различной степени тяжести", - сказал собеседник агентства.

Также он добавил, что все пострадавшие были госпитализированы, на месте работают сотрудники правоохранительных органов.

В пресс-службе Главного управления МЧС по Кемеровской области агентству сообщили, что на месте происшествия работали пять отделений военизированных горноспасательных отрядов.

ООО "Распадская угольная компания" является управляющей компанией по отношению к предприятиям группы "Распадская" и шахтам, ранее входившим в состав АО "Объединенная угольная компания "Южкузбассуголь" группы Evraz: "Алардинская", "Есаульская", "Ерунаковская-8", "Осинниковская", "Усковская" и находящимся на консервации шахтам "Абашевская", "Кушеяковская" и "Томская".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, КУЗБАСС, АВТОБУС, ПОГИБШИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]